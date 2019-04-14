Брестское «Динамо» пять раз выигрывало у БАТЭ в последних 10 матчах 1 14.04.2019, 19:46

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У борисовских футболистов – четыре победы.

Сегодня в рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (0:1), пишет tribuna.com.

В последних десяти очных встречах на счету БАТЭ 4 победы над «Динамо», а у брестчан – пять. Еще один матч завершился вничью.

Фото: fcdb1960

Стоит отметить, что матч, который прошел сегодня, посетили 11269 зрителей. Данная цифра — рекорд сезона-2019. Ранее игру 2-го тура высшей лиги "Динамо" — "Дняпро" на стадионе в Бресте посмотрели 9126 болельщиков.