Министр обороны Украины: Наши корабли будут проходить через Керченский пролив 14.04.2019, 20:10

1,836

Игнорируя действующий правовой статус Азовского моря, Россия угрожает военным противостоянием.

Украинские корабли будут проходить через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак 11 апреля во время 12-го Киевского форума по безопасности. По словам министра обороны, отказ от прохода через пролив значит, что Украина отказывается от Азовского моря и от собственной территории. Об этом передает «Голос Америки».

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем», – заявил Степан Полторак.

По его словам, украинские суда будут осуществлять прохождение через пролив, когда к этому будут готовы ВМС и международные партнеры Украины. «И будем осуществлять тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», – отметил Полторак, сообщает информационное агентство УНИАН.

Напомним, что 10 апреля Совет Федерации России предостерег украинскую сторону от несоблюдения неустановленных процедур для прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.

«Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», – говорится в заявлении СФ РФ.

В Украине и США о возвращении Крыма

Крым будет возвращен Украине. Об этом 17 марта 2019 заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу «Украина», рассказав о своих планах в случае победы на президентских выборах.

«[…] Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», – отметил лидер Украины.

Он подчеркнул, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом говорится в заявление государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года.

«Своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны. Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип – который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – отмечается в Крымской декларации.

Напомним, что 18 марта 2014 года в Кремле состоялось подписание так называемого «договора» между Россией и Крымом «о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

Данный документ не признан в мире, осуждаем странами Большой семерки.

25 ноября 2018 года Россия атаковала два украинских катера и буксир на подходе к Керченскому проливу. После этого инцидента в Киеве был созван военный кабинет, а Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Украине вводилось военное положение с 26 ноября на 30 суток до 26 декабря 2018.

Украинские моряки, арестованные Россией вследствие вооруженного инцидента, находятся в московских следственных изоляторах и признаются мировым сообществом военнопленными.

Керченский пролив: риски нападения сохраняются

Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков считает, что проблема не в том, что корабли в Керченском проливе блокируют, а в том, что их начали пропускать со значительным опозданием, создавая намеренные трудности для перехода из одного моря в другое.

«Нынешнее политическое руководство страны загнано в «глухой угол» этой ситуацией – в прошло году весной и летом, и в начале осени была дискуссия, что украинская власть абсолютно все сдала на море и ничего не делает для преодоления блокады. В качестве реакции был первый проход кораблей в конце сентября и второй, неудачный, в ноябре 2018 года. И сегодня сохраняются риски, что подобная ситуация может повториться, прогнозировать, как пройдет новая операция, новый переход кораблей по проливу, захватит ли их снова Россия или нет, прогнозировать очень сложно», – говорит Николай Белесков.

Он считает, что решительность украинской позиции по Керченскому проливу могла бы быть подкреплена действиями западных союзников.

«Но мы видели, какая была реакция России на желание демонстрации поддержки военными союзниками по НАТО, чтобы французы или немцы присутствовали возле пролива. Это не сработало, никто не готов рисковать. Но даже если бы это произошло, и натовские корабли появились возле Керченского пролива, это бы не сняло напряжение в целом, поскольку Крым оккупирован, мост построен, корабли ФСБ контролируют ситуацию в проливе», – говорит Николай Белесков.

По его словам, Россия также не заинтересована в обострении ситуации, но готова продолжать проверки в акватории Керченского пролива и поддерживать вариант «мягкой блокады» морского пути.

«Что касается заявления министра Степана Полторака и похожих заявлений, которые периодически появляются, – что мы будем посылать свои корабли, то тут все непросто. По-другому Украина себя вести не может, но и реакция международной общественности позволяет России повторить еще раз то, что произошло 25 ноября», –говорит Николай Белесков.

Он считает, что деоккупация Крыма могла бы вернуть ситуацию с морским сообщением по Керченскому проливу в правовое русло.

«Но как мы понимаем, этот вопрос очень далекой перспективы. Хотя Россия в условиях политических торгов могла бы прекратить существующие проверки в будущем, и провокационные остановки кораблей, которые создают для их собственников экономические проблемы», – отмечает Николай Белесков.

О суверенном праве Украины

По словам политического эксперта Петра Охотина, Украине не следует бояться обострять противоречия во внешней политике, когда речь идет о таких вопросах как борьба за территориальную целостность страны.

«Главное – найти наиболее безболезненные для нашего государства решения. Лучше пусть нас знают как надоедливых защитников национальных интересов, а не как приятных и комфортных геополитических лузеров. Но при этом делать вид, что у нас все хорошо, например, с Керченским проливом, нельзя», – говорит Петр Охотин.

Он считает, что мировое сообщество в лице подписантов Будапештского меморандума должно вернуться к обеспечению гарантий территориальной целостности Украины.

«Наша задача – пробудить международных партнеров решать конфликты и споры бывших советских республик с привлечением большего количества государств», – отмечает Петр Охотин.

Для обеспечения свободы сходства в Керченском проливе Украина не должна идти на компромиссы с Россией, поскольку речь идет о ее законных и суверенных правах на территории, а не о международном сотрудничестве между странами, подчеркивает политолог.