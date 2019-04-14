Райпо - банкрот: В Толочине сразу 100 человек потеряли работу 1 14.04.2019, 20:27

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Фото: onliner.by

23 из них в декрете.

Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Толочинского районного потребительского общества, пишет «Витебский курьер».

Накануне собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и необходимости обращения в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности.

Согласно представленным документам, кредиторская задолженность райпо превышает 4,7 миллионов, при этом его имущество оценивается в сумму свыше 5,5 млн.

В целях проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества суд установил в отношении должника защитный период до 30 апреля 2019 года.

Временным управляющим назначен индивидуальный предприниматель Николай Миронов.

Списочная численность работников предприятия составляет 100 человек, из них 23 специалиста находятся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.