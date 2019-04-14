Качиньский: Польша является и будет в будущем членом ЕС 14.04.2019, 20:34

Ярослав Качиньский

ФОто: Dziennik Polski

Будущее ЕС и позиция Польши в Сообществе были главной темой предвыборного собрания «Права и справедливости» в Люблине.

На региональном партийном собрании перед майскими выборами в Европейский парламент лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский высказался за укрепление позиции Польши в Евросоюзе, передает «Радио Польша».

В своем выступлении бывший премьер-министр Польши заявил, что нажим оппозиции на скорейшей переход страны на общеевропейскую валюту евро не имеет под собой рациональных экономических оснований.

Ярослав Качиньский подчеркнул, что членство Польши в ЕС ни у кого не должно вызывать сомнений, равно как и переход на евро. Лидер «Права и справедливости» заявил, что принять евро Польша сможет только после обретения экономической позиции ведущих стран ЕС.

«Евро мы введем, поскольку мы взяли на себя такое обязательство. Мы являемся и будем в будущем членами Евросоюза. Но Польша перейдет на евро только после того, как уровень экономического развития и благосостояния страны будет сравним с уровнем Германии», – отметил в Люблине председатель правящей в Польше партии.

Ярослав Качиньский также подчеркнул, что «Право и справедливость» отличается от оппозиционной «Гражданской Платформы» отношением к обществу, поскольку в отличие от своих политических оппонентов, на первое место ставит службу народу, а также заботу об укреплении позиции Польши в Европе и мире.