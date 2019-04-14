«За Куропаты их постигнет Божья кара» 8 14.04.2019, 20:40

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В обществе вакханалия властей в урочище вызвала шок, непонимание и взрыв негодования.

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а вчера, 13 апреля, еще 50.

В обществе это вызвало шок, непонимание и взрыв негодования. Действия властей для витебской «Весны» оценила журналистка из Витебска Елена Степанова:

"Я верю, что всех, кто уничтожал куропатские кресты, постигнет Божья кара. Я верю и в то, что люди не простят такого безумия ни сегодня, ни в будущем. Уничтожать кресты на кладбище не просто незаконно, но и недопустимо с точки зрения народной морали. Если мы народ, то с нами так нельзя. И мне стыдно, что я живу в одной стране с теми, кто пренебрегает традициями белорусов и их памятью", - высказалась Елена Степанова.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.