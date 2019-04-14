Федынич: Средняя зарплата рабочих в районных центрах - около $150 5 14.04.2019, 21:14

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Белорусы продолжат уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

Как рассказал belgazeta.by лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- Средняя зарплата рабочих практически во всех районных центрах составляет около 250-300 рублей. Единственная мотивация к труду – размер заработной платы, условия труда и человеческое отношение к рабочему со стороны непосредственных руководителей. Человек должен работать не по 14 часов в день практически за галочку, а отработать свои законные восемь часов – и получить хотя бы 500 рублей. Но для этого нужно, чтобы работала экономика: произвел продукт или услугу – и продал. Деньги сами по себе не падают с неба, а банков в стране не хватит, чтобы закрепить за ними каждое убыточное предприятие. Если бы удалось привлечь трудовые ресурсы не на 200-300 рублей, а на нормальную зарплату, такой опыт давно уже распространился бы по всей стране. Можно, конечно, привлекать к труду и сидельцев ЛТП, что некоторые хозяйства и делают. Но, как вы понимаете, безо всякой мотивации.

По официальным данным, только в прошлом году на ПМЖ в Польшу выехало более 20 тысяч граждан Беларуси, а кто считал, сколько наших соотечественников выехало в Россию? Проблема квалифицированных трудовых ресурсов возникла давно – не только в регионах, но и на предприятиях-гигантах. Профсоюзы давно говорили: нужна прозрачная, понятная всем мотивация к высокопроизводительному труду. Пока не появится мотивация, все останется пустой говорильней, но чиновники, как обычно, нужные цифры нарисуют.

Конечно, можно запретить выезд трудовых резервов волевым порядком: в свое время без справки люди не могли выехать из колхоза, даже на учебу. Но в современном мире проблемы так не решаются. Проблема трудовой миграции существует и в Евросоюзе: и литовцы, и поляки уезжают в другие страны, в которых за то же время можно заработать больше денег – это нормальная тенденция. Но станут ли люди уезжать, и в особенности – молодежь, если у них есть нормальные условия работы с достойной зарплатой и уважением к их законным правам? Зачем человеку уезжать с насиженного места, чтобы ютиться в строительных вагончиках или снимать комнаты на чужбине?

Одним из условий мотивации к труду должна стать отмена краткосрочных трудовых контрактов: декретов №29, №5 и декрета №3 в том числе. Неужели кто-то думает, что люди, устраиваясь на год на работу и постоянно испытывая стресс, получают высокую мотивацию к труду? Давно нужно упразднять эти декреты, люди должны работать по бессрочным трудовым договорам.

Или давайте посмотрим на соотношение зарплаты к ценам. Сколько раз говорилось, что квадратный метр жилья должен быть не более среднемесячной зарплаты по стране? Так почему не сделано? И таких «почему» сегодня сотни, а ответов не дает ни правительство, ни руководство Беларуси. Пока люди не почувствуют улучшения на своих кошельках, и не увидят, что власть работает на улучшение благосостояния людей, а не использует их, до тех пор будут уезжать в поисках лучшей жизни.