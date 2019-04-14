Литва заплатит каждому жителю за отказ от старого авто 14.04.2019, 21:25

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Такое решение озвучил министр окружающей среды Литвы.

Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка в четверг, 11 апреля, сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов можно будет выплачивать жителям за отказ от старого автомобиля тысячу евро в качестве поощрения покупки нового автомобиля, пишет delfi.lt.

"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и приобретении нового", – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мерах по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро.

Жители, отказавшиеся от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.

Самоуправлениям, которые приобрели средства общественного транспорта, работающие на природном газе, водороде, также будет выделено по 30 млн евро.

Самоуправлениям пяти крупнейших городов и курортов, внедрившим системы, ограничивающие движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, намечается выделить поощрение в размере 20 млн евро.

Финансовую помощь также планируется представить жителям, которые заменят отапливаемые дровами печи на тепловые насосы или подключатся к системам централизованного отопления.

Намечается повышение тарифа акциза на каменный уголь, кокс, бурый уголь, используемые в производстве тепловой электроэнергии.

Министр экологии отметил, что через год или два правительство сможет оценить, оправдали ли себя эти меры по сокращению загрязняющих выборов в атмосферу.