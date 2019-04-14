Бедность россиян породила «инфляционное чудо» 1 14.04.2019, 21:41

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Фото: sostav.ru

Чек российских потребителей продолжает сокращаться.

Рост цен в России практически остановился, несмотря на состоявшееся в начале года повышение НДС, сообщил Росстат в еженедельной оценке, пишет finanz.ru.

За период с 1 по 8 апреля на уровне потребителей товары дорожали в среднем лишь на 0,005% в сутки. С начала месяца цены прибавили 0,04%, а годовая инфляция снизилась с 5,25% (на конец марта) до 5,18%.

Это значительно ниже прогнозов как рынка, так и ЦБ, который в конце прошлого года ожидал ускорения роста цен до 5,5-6% весной.

Если такие темпы роста сохранятся до конца месяца, то апрельская инфляция в этом году будет вдвое ниже прошлогодней - 0,15% против 0,38%, а годовой показатель инфляции на конец месяца опустится до 5,01%, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Единственное возможное объяснение «чудесам инфляции» - это кардинально задавленный внутренний спрос и продолжающееся падение доходов населения, отмечает он.

Росстат, напомним, прекратил публикацию ежемесячных данных по реальных располагаемым доходам россиян после того, как в прошлом году показатель упал пятый год подряд и ускорил снижение в первые месяцы 2019 года (на 2,9% в январе), а глава Минфина Антон Силуанов заявил о «больших претензиях» к расчетам и необходимости их «менять».

Альтернативные оценки потребительского спроса тем временем продолжают указывать на кризис в кошельках.

По итогам марта средний чек российских потребителей вырос всего на 1,2% год к году, а в реальном выражении и вовсе сократился: инфляция оказался выше вчетверо - 5,3%.

В крупных городах средний чек падает как в номинальном, так и в реальном выражении. В Москве, по оценке «Ромира», он снизился на 0,5% в марте, до 757 рублей, в Санкт-Петербурге - на 2,4%, до 718 рублей. Годовая динамика чеков оказалась заметнее - минус 2,9% и минус 5,3% соответственно.