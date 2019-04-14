Какой будет погода в начале недели 14.04.2019, 21:54

Завтра днем ожидается теплая погода.

Облачно с прояснениями и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку страны и днем местами пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег.

Ветер ожидается северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 11 градусов.