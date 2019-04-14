Экс-министр труда: Правительство вообще не знает что делать 1 14.04.2019, 22:29

Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

Пока ничего не изменится в экономике страны, трудовая миграция будет сильной.

Как рассказал сайту belgazeta.by бывший министр труда Беларуси Александр Соснов:

- В регионах, может, не во всех, народу действительно достаточно. Но нужны квалифицированные кадры, нужно поднимать сельское хозяйство, с которым руководство страны из-за своих коммунистических представлений, вообще не знает что делать: только колхозы, куда все загоняются кнутом и палкой. Но ничего не получается. Еще до прихода Лукашенко к власти (я очень хорошо помню 1990-91 годы!) правительство крутилось, чтобы выбить средства на погашение долгов колхозов. Колхозы убыточны минимум 25 лет, но, к сожалению, у красных мозги не правятся, они рождаются, мне кажется, с такими мозгами. Вот и Лукашенко не знает, что делать с колхозами, кроме как щелкать кнутом: авось что получится?

Мне кажется, пока ничего не изменится в экономике страны, трудовая миграция будет достаточно сильной. Не уверен, что тенденция будет нарастать: демографическая ситуация в Беларуси ухудшается, качество кадров постепенно падает; кто хотел, тот давно уже сделал ноги, а специалистами похуже, увы, не закрыть дырки, которые власть видит. А какие дырки она вообще не видит…

Решить проблемы внутреннего рынка за счет трудовых мигрантов сложно. В Украине ситуация начинает улучшаться. Конечно, есть там регион, который поставлял сюда работничков такого же типа, как и у нас, а нормальные люди уже давно решили эти проблемы. Они же прекрасно видят, что в Беларуси такие проблемы не решаются. Так что экономические мигранты если и едут в нашу страну, то лишь с целью удрать дальше на Запад.