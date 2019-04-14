Я хоть и не Мустафа Найем....
- Алесь Круткин
- 14.04.2019, 22:20
15 апреля, 18-00, администрация Лукашенко.
Но имею в «Фейсбуке» около 2 тысяч друзей. Так вот. Если бы власть потешалась над местом, где похоронены жертвы сталинских репрессий в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Молдове, Армении, либо Грузии - эту власть сбросили бы уже через 24 часа. Если бы власть так извращалась в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, либо Румынии - ей бы был «флюгегехаймен» в тот же самый день.
Белорусы боятся не то, что выйти на акцию протеста, но даже сделать репост.
Так вот. 15 апреля. В 18:00. У администрации псевдопрезидента Беларуси будет акция-молебен против сноса крестов в Куропатах. Я атеист, но там буду.
Украинцы шли под пули, но если вы, граждане Беларуси, боитесь даже сделать репост, то свобода будет только через 100 лет.
На этом у меня все. 15 апреля, 18:00, администрация Лукашенко, Карла Маркса 38.