Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин

14.04.2019, 22:20

Алесь Круткин

Фото: facebook.com

15 апреля, 18-00, администрация Лукашенко.

Но имею в «Фейсбуке» около 2 тысяч друзей. Так вот. Если бы власть потешалась над местом, где похоронены жертвы сталинских репрессий в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Молдове, Армении, либо Грузии - эту власть сбросили бы уже через 24 часа. Если бы власть так извращалась в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, либо Румынии - ей бы был «флюгегехаймен» в тот же самый день.

Белорусы боятся не то, что выйти на акцию протеста, но даже сделать репост.

Так вот. 15 апреля. В 18:00. У администрации псевдопрезидента Беларуси будет акция-молебен против сноса крестов в Куропатах. Я атеист, но там буду.

Украинцы шли под пули, но если вы, граждане Беларуси, боитесь даже сделать репост, то свобода будет только через 100 лет.

На этом у меня все. 15 апреля, 18:00, администрация Лукашенко, Карла Маркса 38.

Алесь Круткин