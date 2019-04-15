Гражданская оппозиция в Судане требует передать ей власть 15.04.2019, 7:34

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Лидеры протеста ведут переговоры с военными.

Лидеры протестного движения в Судане призвали новое военное руководство страны "немедленно и без предварительных условий" уступить власть переходному гражданскому правительству, сообщает dw.com.

Тысячи демонстрантов по-прежнему находятся в оппозиционном лагере возле штаб-квартиры вооруженных сил Судана в Хартуме в воскресенье, 14 апреля, передает AFP.

"Переходное правительство и армейские формирования должны привлечь к ответственности аль-Башира и тех, кто возглавлял Национальную службу безопасности и разведки (NISS)", - подчеркивается в заявлении "Суданской ассоциации профессионалов" (САП), инициировавшей массовые выступления против свергнутого президента Омара аль-Башира. САП намерена продолжать "сидячий протест до тех пор, пока не будут выполнены требования революции".

Позже в тот же день военные провели пресс-конференцию, где анонсировали назначение нового главы службы безопасности, но не ответили на требования о немедленной передачи власти. Кроме того, суданский военный совет объявил, что посол Судана в Вашингтона Мухаммед Атта, в прошлом также возглавлявший NISS, отозван со своего поста.

Переговоры гражданской оппозиции и военных

Ранее, 13 апреля, представители демонстрантов встретились с членами военного совета, взявшего власть в Судане после свержения Омара аль-Башира, потребовав "реорганизации существующего аппарата безопасности" и роспуска правившей ранее партии "Национальный конгресс". Атмосфера на встрече была "позитивной", заявил лидер оппозиционной партии "Суданский конгресс" Омер эд-Дигайр, выступая в лагере протестующих. Гражданская оппозиция также потребовала ввести своего представителя в правящий военный совет, говорится в заявлении Альянса за свободу и перемены, объединяющего различные протестные группы и организации.

В свою очередь, военный совет объявил о начале реформирования службы безопасности и предоставлении гражданской оппозиции права сформировать кабинет министров, но не назначать президента. Армейские части не будут разгонять лагерь протестующих, также заявил в телевизионном выступлении представитель совета генерал Шамсельдин Кибаши.