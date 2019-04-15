Виталий Портников: Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью 29 15.04.2019, 7:54

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Виталий Портников

Можно называть Зеленского голограммой, вот только выиграть у виртуального персонажа почти невозможно.

Избиратели практически не видели реального кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, поэтому действующему президенту Украины Петру Порошенко чрезвычайно трудно противостоять конкуренту на выборах. Такое мнение выразил 14 апреля политический обозреватель Виталий Портников в колонке для издания "Детали".

"Выиграть у голограммы выборы гораздо труднее, чем у классического оппонента. Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью – а тень только насмехается", – отметил он.

Политический обозреватель обратил внимание, что за последние недели президент дал больше интервью, чем за все пять лет своего пребывания на посту главы государства, посетив в том числе телеканал "1+1", принадлежащий проживающему в Израиле бизнесмену Игорю Коломойскому.

Портников предположил, что Порошенко знал об отъезде конкурента в Париж и добивался телефонного разговора с ним, чтобы зрители телеканала "1+1" услышали Зеленского вживую.

"Действительно, у части публики этот живой, неподдельный Зеленский вызвал такое же неподдельное изумление. Думаю, до второго тура выборов больше таких ошибок кандидат не допустит и перед широкой публикой не появится", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, Порошенко предложил Зеленскому встретиться на дебатах на стадионе "Олимпийский" за неделю до выборов, чтобы успеть обрушить рейтинг конкурента, однако окружение Зеленского это тоже понимает.

"Зеленский никуда приходить не собирается. Он будет на стадионе 19 апреля, когда претенденты должны находиться в студии Общественного телевидения на предусмотренных законом дебатах. И, скорее всего, претенденты так и не встретятся лицом к лицу. Но даже если и встретятся, даже если и поговорят – до выборов останется всего лишь день. И потенциальный избиратель Зеленского просто не успеет понять, что произошло", – рассказал он.

Портников считает, что избиратель Зеленского связывает свои ожидания с виртуальным персонажем, а не с реальным человеком.

"Можно называть Зеленского голограммой и виртуальным персонажем, вот только выиграть у голограммы и виртуального персонажа очень трудно, почти невозможно", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что за Зеленского активно агитирует изгнанный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, воспринимающий кандидата как борца с коррупцией. Также Зеленского поддерживают антагонисты Саакашвили – бывший премьер-министр Януковича Николай Азаров и другие соратники экс-президента Виктора Януковича, которые помнят Зеленского как генерального продюсера провластного канала домайданной эпохи, надеясь сделать его своим союзником.

"Кто-то рассчитывает, что Зеленский остановит "антинародные реформы" последних лет, а кто-то ждет, что он начнет реформировать страну по-настоящему и решится на то, на что не смогла пойти послемайданная власть. Каждый ожидает от будущего президента окончания войны с Россией, но каждый представляет это окончание по-своему. Все это взаимоисключающие надежды, и понятно, что шансов удовлетворить всех у Зеленского нет и быть не может. Но пока он молчит – надежда побеждает!" – пояснил Портников.

Он отметил, что главная задача команды Порошенко – заставить соперника показать себя, однако команде Зеленского не составит труда прятать кандидата до выборов.

"Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится. И по другую сторону экрана нового президента будет ожидать уже не Петр Порошенко, а украинский народ, рассчитывающий, что все его разнообразные мечты вскоре исполнятся", – подытожил журналист.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля. После этого глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что Порошенко подтвердил участие в дебатах 14 апреля, но Зеленский не хочет принимать в них участие.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что официальные дебаты должны проводиться в студии Общественного телевидения.

11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телемост запрещен правилами дебатов.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.

14 апреля Порошенко пришел на стадион "Олимпийский", Зеленский на НСК не появился. Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на мирное собрание граждан на стадионе "Олимпийский" пришло 5 тыс. человек.

Спикер штаба Зеленского заявил, что под стадионом был агитационный митинг Порошенко, а дебаты на "Олимпийском" пройдут 19 апреля в 19.00.