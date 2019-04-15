Леонид Заико: Кадры надо менять 11 15.04.2019, 7:59

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Леонид Заико

Надо соломы свежей.

Известный экономист Леонид Заико объяснил, почему не доверяет никаким прогнозам властей и что нужно для реального развития Беларуси.

— Я ко всем этим цифрам отношусь скептически, — отметил в интервью на «Примусе» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Все это с точки зрения экономической теории вообще неинтересно. КПСС все время работало по цифрам роста, все съезды были об этом. Но рост — это ерунда, главное — развитие.

По мнению экономиста, развитие — это изменение качественных состояний экономик отраслевых структур.

— А то получается одни бегут с дротиками в руках за крысой, чтобы ее съесть, а другие сидят в машине в Германии и кушают булочку с сосиской и горчицей! Так зачем мне эти 3,3%, которые превратят в течение года в 3,6%? Зачем все эти прогнозы?

Эксперт уверен, что и для властей, все эти цифры международных институтов не имеют никакого значения.

— Я прям представляю, как приходит глава администрацию Лукашенко Кочанова, которая научилась в платье танцевать, и говорит: «Александр Григорьевич, я аналитически оценила ситуацию на мировых рынках… Смеетесь? Там сейчас коровы важнее! Ну а цифры, так в принципе с матом и маузером можно вытянуть и 7%!».

Вот только к развитию это не имеет никакого отношения, считает экономист. Наоборот государство умудряется живые деньги канализировать в проекты, которые никогда не дадут прибыли.

— Помню, еще когда выбирался первый правитель Беларуси, мои коллеги брали интервью у местных жителей. И самая блестящая фраза была: «Рыгоравич — он человек справедливый. Никому навоза не давал, но и сам себе не брал!» Вот это правильно! — иронизирует Леонид Заико. — Мне очень нравится, как Лукашенко оценил ситуацию на ферме. Теперь я оценю ситуацию с макроэкономической динамикой. Александр Григорьевич, у нас рецепты какие-то обоср…ные. Погрязли в этой жиже. Надо соломы свежей. Кадры надо менять!