Над Триполи сбили МиГ-23 лояльного Москве генерала Хафтара 6 15.04.2019, 8:08

3,062

Самолет упал на юге столицы Ливии.

Истребитель МиГ-23 Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного генерала Халифы Хафтара, которого поддерживает Москва, в воскресенье был сбит над Ливией при выполнении атак против сторонников правительства национального согласия (ПНС) в главе с Фаизом Сарраджем, который пользуется поддержкой ООН и западных стран. Об этом со ссылкой на ливийские источники в воскресенье передает ItaMilRadar (перевод – newsader.com).

Самолет упал на юге столицы Триполи, контроль над которой пытается захватить ЛНА. Перед этим, по данным СМИ, армия ПНС обстреливала силы ЛНА в данном районе.

Публикуются соответствующие фотографии подбитого самолета и катапультировавшегося пилота, который спускается на парашюте.

Об уничтожении истребителя МиГ-23, принадлежащего ЛНА, ранее 14 апреля заявлял представитель ПНС полковник Мухаммед Гнуну в интервью AFP. "Силы ливийской армии сбили вражеский самолет, который собирался совершить воздушную атаку в районе населенного пункта Вади ар-Раби", – цитирует его агентство.

МиГ-23 – советский многоцелевой истребитель третьего поколения, который поступил в эксплуатацию с конца 60-х годов. В настоящее время он стоит на вооружении 11 стран, включая Ливию. Самолеты данного типа могут применяться как для борьбы с воздушными целями, так и для бомбо-штурмовых ударов по земле.

По некоторым данным, ранее в воскресенье авиаудары в южном районе Триполи нанес истребитель армии ПНС.

Фельдмаршал Хафтар ведет наступление на ливийскую столицу уже вторую неделю, несмотря на призывы со стороны ООН и западных правительств прекратить насилие. В ходе оборонительной операции "Вулкан гнева", которую объявил Саррадж, удалось остановить наступление и, по данным правительственных войск, захватить в плен около 200 бойцов из армии Хафтара. В ходе конфликта стороны неоднократно обменивались авиаударами.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в течение 10 дней боев за Триполи погибли более 120 человек и еще более 500 получили ранения. По данным наблюдателей, большая часть из них – представители воюющих сторон.

Как сообщало ранее Reuters, правительственной армии удается удерживать противников на подступах к столице страны Триполи, ведя оборонительные бои в заброшенном международном аэропорту, который находится в 11 километрах от центра города с населением 1,2 миллиона человек.

Помимо гуманитарной катастрофы, конфликт угрожает нарушить поставки нефти, усилить миграционные потоки через Средиземное море в Европу, сорвать мирный план ООН по Ливии и позволить исламистским боевикам использовать хаос, отмечает агентство.

Сам Хафтар называет себя оплотом против исламских экстремистов, однако его оппоненты видят в нем потенциального нового диктатора, подобного Каддафи. Во время начала наступления две недели назад он связался с МИД России и доложил о своих действия против тех, кого он назвал "террористами". Москва, в свою очередь, заблокировала резолюцию в Совбезе ООН, направленную на осуждение действий Хафтара.

Хафтар, Пригожин, нефть

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний его визит состоялся в ноябре 2018 года. Тогда на встрече Хафтара с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин.

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что около 300 российских наемников "ЧВК Вагнера" оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару. По данным издания, россияне преследуют следующие задачи: во-первых, обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота; во-вторых, удерживать под контролем потоки нефти в южную Европу после того, как энергетическая отрасль Ливии окажется под властью Хафтара, чья армия с января ведет захват нефтяных месторождений.

Разделенная Ливия

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011 года. Попытки правителя Ливии Муаммара Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи убили в городе Сирт.

После свержения режима Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Столица Триполи и запад страны находится под контролем Правительства национального единства, созданного в конце 2015 года под эгидой ООН.

Восток Ливии и отчасти юг подконтролен палате представителей Ливии, также называемой Правительством в Тобруке. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает эту политическую силу.

Выборы президента страны должны были состояться в Ливии еще в 2013 году, однако с тех пор электоральное мероприятие неоднократно переносилось. В очередной раз выборы были перенесены на весну 2019 года. Их срок подходил к моменту текущего наступления Хафтара. Мятежный генерал участвовал в договоренностях о переносе выборов вместе с премьером Сарраджем. На 14-16 апреля была запланирована конференция ООН по поиску политического выхода из ливийского кризиса.