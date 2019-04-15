Хуан Гуаидо: Мадуро хочет превратить Венесуэлу в еще одну Сирию 5 15.04.2019, 8:44

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Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Законный президент страны обвинил диктатора в подготовке иностранной интервенции.

Узурпатор Николас Мадуро хочет превратить свою страну в Сирию, разрешая пребывание на ее территории российских и кубинских военных, 14 апреля заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в интервью изданию Clarin.

"У нас уже есть незаконная военная интервенция, российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных... Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом и обещает превратить страну в еще одну Сирию и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", – заявил он.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуаидо президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

23 марта в Венесуэлу прибыло 100 российских военнослужащих, которых возглавляет генерал Василий Тонкошкур, сообщало издание Noticiero Digital. Неназванный венесуэльский чиновник сообщил The Washington Post, что россияне прибыли в Каракас в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

25 марта Помпео позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по поводу ситуации в Венесуэле и призвал прекратить переброску российских военных в эту страну. 26 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "Соединенные Штаты не потерпят присутствия враждебных иностранных войск".

Гуаидо 26 марта выразил уверенность, что присутствие российских войск в Венесуэле нарушает конституцию.

27 марта Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.

29 марта советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что США будут рассматривать развертывание иностранных войск в Венесуэле как угрозу международному миру и безопасности в регионе.