Провинциальный неудачник оставит после себя забор 18 Владимир Халип

15.04.2019, 8:49

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Фото: svaboda.org

Снова прославились. Беззастенчиво, на весь мир.

А то ведь в конце зимы наступила какая-то странная пауза. Исчезли вдруг из новостных сводок. Центр региона, а тут пусто пространство. Кроме застарелых перепалок с Путиным, никаких серьезных происшествий. И великих достижений кот наплакал. Датчане, шведы, норвежцы и вообще все, кто затаенно завидует нам и ждет взволнованно позитивных сигналов , смотрели в нашу сторону с тревогой и явным недоумением. Почему такое затишье? Не случилось ли что-то совсем нехорошее в благословенных Дроздах?

И вот, наконец, первая новость оттуда. Нежданная. Ошеломительная. Четкий сигнал о том, что курилка все-таки жив. И до крайности возбужден: а как же - весна!.. Впереди – невероятные приключения. Посевные зависания над колхозными нивами. Европейские игры с непременным триумфом. Парад – могучий и несокрушимый. И еще великий семейный праздник – 25 лет в Дроздах. А потом и «наше все» - выборы. Главные. Судьбоносные. На которые выходить положено во всем блеске персональных полномочий. И желательно – с подарками для электората. Но вот тут таится дьявол. Что может предложить сегодня массам вконец промотавшаяся власть?

А впрочем, не стоит их недооценивать. Они еще многое могут. В окрестностях главного корыта кипит неукротимая чиновничья инициатива. Строчат прожекты и пытаются продвинуть их в зону внимания правителя. Да и сам он далеко не промах. Никто так не умеет «запрещать и не пущать», как наловчился за эти годы он. Страна просто провалилась в вязкое болото запретов и ограничений. Бессмысленных и беспощадных. Единственный смысл которых - всем показать, что есть такая власть. Злая и навязчивая. Мстительная и тупая.

Зверствами и дикостью в этой стране уже никого не удивить. Но происшедшее в Куропатах – не просто акция руководящего вандализма. На второй день после ее начала, когда горы выкорчеванных варварами крестов уже были погружены в автозаки для мертвых и свезены к местам утилизации, на склоны этой Голгофы ворвалась новая спецтехника при поддержке отборного отряда подавления. Обратили внимание, в каких они чинах? На простые задержания такой состав не посылают. Тех немногих, кто пытался вразумить усмирителей или хотя бы убедить ударника дроздовского труда, сверлившего дыры под столбы, что на этой земле врубать шансон не стоит, хватали и волокли к машинам на шоссе.

Официальная версия этих варварских выходок может вызвать разве только слезы умиления. Посланцы высшей власти будто бы хотят всего лишь что-то там благоустроить, усовершенствовать, словом, «навести порядок на земле». Но в таком случае, зачем понадобилась вдруг эта нелепая спецоперация, прославившая снова на весь мир обидчивый режим?

Собрали бы тех, кто уже четверть века защищает от новоявленных дикарей и их бульдозеров этот расстрельный лес. Рассказали бы им о благородстве своих намерений и так запоздавшем почему-то раскаянии. Убедили бы народ, что никогда, ни при какой погоде под этими соснами не возникнут рестораны, танцплощадки и прочие строения, которым так не хватает свободной земли в городе и его окрестностях. И может быть, хотя бы на каком-то временном промежутке сюда вернулись бы покой и тишина.

Но разве власть, у которой под рукой такая сила, позволит себе столь непростительную слабость? И вот уже взревел мотор. Тракторист-ударник сверлит бескомпромиссно податливую землю. Кто тут лежит, где и по какой причине, не его забота. И омоновцам нет дела до всяких там проблем. Они, омоновцы, уже волокут по крутому склону Нину Бaгинскую с ее бело-красно-белым стягом. А непримиримый и решительный полковник здешней милиции на пару с чином не столь важным, заламывают руки Павлу Северинцу, который попытался защитить от демонстративной агрессии пожилую женщину. Все как всегда. Глупо и свирепо.

А в воскресный полдень на площади Свободы собрались те, кто пришел вознести молитву за Куропаты. Люди разных конфессий. Верующие и атеисты. Об этой молитве объявлено было заранее. Власти прекрасно знали, кто эти люди и почему они пришли в этот день и час к собору. Однако еще до назначенного времени «в складках местности» уже были рассредоточены автозаки. Сотрудники милиции, спецслужбисты в цивильном и просто стукачи обильно рассыпались по окрестностям. Подошел милиционер в чине капитана и предупредил, что акция несанкционированная и административные последствия неизбежны. Режим, которому даже в молитве начинает мерещится политическая акция, на долгую жизнь едва ли способен.

Каждый диктатор, уходя, оставляет что-то в наследство. Как правило, это концентрация того, на что он был способен. Из рук Ким Ир Сена северные корейцы получили чучхе. Гитлер немцам оставил руины. Сталин – ГУЛАГ. А провинциальный неудачник, который из нормальной европейской страны пытался создать претенциозное захолустье, похоже, оставит после себя забор. И не один.

Тот, который в Куропатах, пока не достроен. К концу минувшей недели его умельцам и подручным оставалось пройти еще двести метров. Конечно, достроят. И если будет приказано, на входе поставят озлобленную вохру с лютым псом. Чтобы все было в лучших традициях. Как в прежние времена, по которым высочайшая тоска не угасает.

А вот с тем могучим и неодолимым забором, который он воздвигал двадцать пять лет своей власти, не все так идеально, как с куропатским. Замысел грандиозен и прост. Из декретов, запретов и прочих уловок его вертикали создать такую систему, которая окружила бы все подведомственное пространство невидимой и неодолимой оградой. Чтобы возник своеобразный анклав, в котором без разрешения начальства всех рангов человек и шагу не мог бы ступить. И вот тогда, добившись всеобщей рабской покорности, можно уверенно и неотвратимо вести страну к процветанию.

После спецоперации в Куропатах ее организатор и вдохновитель был взбудоражен успехом. И даже не понял, что сотворил. Это вранье, будто время все лечит. Боль не прошла и не проходит. Над памятью глумиться слишком опрометчиво. Такие оскорбления люди не прощают.

И не простят - никому и никогда.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.

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