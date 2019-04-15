Аваков: Кандидаты в президенты Украины – просто люди 9 15.04.2019, 9:34

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АРСЕН АВАКОВ

ФОТО: REUTERS

Глава МВД Украины призвал участников предвыборной кампании прекратить демонизировать оппонентов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился на своей странице в Facebook к участникам предвыборной кампании на выборах президента Украины, призвав их не разжигать ненависть к оппонентам, сообщает gordonua.com.

"Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня. Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы – это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства", – отметил он.

Глава МВД посетовал, что в информационной сфере украинское общество разделилось на два непримиримых лагеря.

"Пропагандисты в патетике своей агитационной риторики заявляют о том, что если не восторжествует их точка зрения, то Украина погибнет. В попытке получить голоса в свою поддержку – рвут своими призывами страну на части, не задумываясь о последствиях, отравляя гневом огромные группы украинского общества. В сторону уходит мудрость, порядочность и доброта – на повестку дня выходит ненависть!" – подчеркнул Аваков.

По мнению главы МВД, никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы "разменять его на атмосферу взаимной ненависти", которая отбрасывает общество назад.

"Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчеркиваю – очередного президента подменяется борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром". Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий. Демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и нынешний уровень поляризации общества совершенно недопустимы! Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться!" – предупредил он.

Аваков призвал общество успокоиться и "подумать о главном".

"Пора изживать в себе сознание подданных господина, для которых его смерть или смена – это крах государства. Хочу напомнить, что президент – это не Бог-отец, не царь, не Генеральный секретарь ЦК КПСС и не отец семейства. Президент – топ-менеджер, нанятый обществом для исполнения определенной работы в рамках своих функциональных обязанностей. И очень многое из того, что кандидаты в запале избирательной горячки обещают избирателям, находится вне их полномочий!" – напомнил глава МВД.

Он добавил, что выборы президента являются важным и знаковым событием, однако проигрыш одного из кандидатов не означает уничтожения Украины.

"После выборов президент станет не вершителем судеб, как многим кажется сегодня, а всего лишь одним из элементов – хотя и очень важным – государственной системы, наряду с парламентом, правительством и всеми прочими государственными институтами, каждый из которых имеет свои полномочия и свою сферу ответственности. И все эти институты продолжат свою работу: никуда не денется армия, которая продолжит защищать целостность страны; останется МВД, которое обеспечит порядок и безопасность; останется правительство, которое отвечает за экономику, бюджет, социальные вопросы; останется парламент, который формирует законодательную базу Украины", – отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что ни один президент или политик в Украине не имеет достаточной силы, чтобы пошатнуть устои страны.

"Красные линии – это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопросы возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма – последующая их реинтеграция; это ориентация на европейскую и евроатлантическую интеграцию; это экономическая независимость от РФ и недопустимость любых уступок агрессору; это – уважение гражданских свобод, безопасность и необходимость достойного материального уровня жизни граждан Украины. По большому счету – все!" – перечислил он.

Аваков добавил, что эти ценности объединяют подавляющее большинство украинцев и являются очень мощным фактором внутреннего баланса в стране.

"И не нужно остервенелых кликушеств – у нас достаточно внутренней силы к поступательному сбалансированному созиданию. Надо просто не забывать об этом, когда нас пытаются затормозить, втягивая в очередную спираль ненависти. Ни один из кандидатов не Бог и не демон.. Кандидаты просто люди, которые нуждаются в мудром совете и поддержке своего народа", – подытожил он.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.