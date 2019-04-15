Роман Кисляк: Брестчан уже не остановить 10 15.04.2019, 9:47

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Вчерашняя массовая акция стала «холодным душем» для властей.

Традиционное кормление голубей на центральной площади закончилось 14 апреля массовым митингом и шествием, в котором приняли участие более 500 человек.

Лидером протеста вчера стал Алесь Абляк. Он призвал не только остановить завод, но и вернуть кресты в Куропаты, сообщает «Белсат».

Толпа протестующих окружила Алеся Абляка, чтобы противостоять задержанию.

Противники запуска аккумуляторного завода прошли по пешеходной улице Советская, скандируя «Нет заводу!».

Чтобы помешать протесту, власти на центральной площади города организовали смотр-конкурс среди учащихся кадетских и военно-патриотических классов Бреста, на нем присутствовало несколько сотен человек.

— Власти решили закрутить гайки, и перешли к серьезным репрессиям, задержав самых активных участников протеста, но черта уже пройдена, людей это не остановит, они будут добиваться закрытия этого завода, – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.