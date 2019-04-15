Михаил Захаров — о вероятности возглавить минское «Динамо»: Почва есть, конечно 2 15.04.2019, 10:15

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» рассказал о возможных переменах в тренерской карьере.

В гостях у программы «Неделя спорта» на телеканале СТВ побывал главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, который ответил на вопрос о вероятности своего прихода к штурвалу минского «Динамо», сообщает tut.by.

— Ходило много разговоров, что вы можете возглавить «Динамо», причем совсем скоро. Насколько эти разговоры близки к реальности?

— Руководителям «Динамо» надо этот вопрос задавать. Почва есть, конечно, но надо все-таки с ними разговаривать.

— А вам хотелось бы?

— Почему нет? Интересно. Это был бы другой вызов, однозначно. Ставились задачи попадания только в плей-офф. Их просто пока нереально выполнить, потому что сегодня надо готовить хоккеистов. Нет хоккеистов.

— Болельщики «Динамо» не очень тепло приветствовали это?

— От любви до ненависти один шаг. Значит, хотят, чтобы был такой, какой есть результат, он их устраивает. Я в «Динамо» провел 12 сезонов. Просто болельщики этого не знают. 12 сезонов я отыграл в минском «Динамо». Это очень много. И в горе и в радости был с командой. Еще в том году там висела моя майка.

— Как вы вообще относитесь к критике?

— Честно говоря, спокойно отношусь к критике. Кто там критикует? Если бы тебя, допустим, критиковал хоккеист хороший, или тренер… Ни один тренер плохого мне ничего не сказал. Или великий хоккеист — ни один не сказал. Мне все спасибо говорят. А если игроки белорусского чемпионата что-то говорят…

— Первый полноценный тренерский сезон провел Алексей Калюжный. Как вы оцените его работу?

— Надо стараться. К Леше есть еще много вопросов в тренерском направлении. Но это первый год, это нормально. Если игроки хорошие, они должны его слушать. Есть хоккеисты, которые его слушают, но некоторые воспринимают не так, как надо. Поэтому я все время стою на его стороне. Он много знает, много показать сам может. Не многие тренера могут показать, как подкидку сделать, как бросить. А он может.

— А вы могли бы расценивать его как своего преемника?

— Почему нет? Конечно. Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет.

— В финале чемпионата Беларуси вам помогали ребята из «Динамо». Насколько их помощь была ощутимой?

— Они не из «Динамо». Это наши хоккеисты, которые перешли в «Динамо» и вернулись обратно. Конечно, Когалев очень помог. До этого не выигрывал, это его первый трофей. Молодец, старался.

— Будет ли «Юность» и дальше фарм-клубом «Динамо»?

— Во-первых, это всем выгодно: и нам, и «Динамо». Если хоккеист приходит из «Динамо», если среди сильных хоккеистов работает, он и там будет лучше играть. А у нас задача номер 1 — мы должны готовить хоккеистов к чемпионату мира. В этом я ничего не вижу плохого. Тем более, знаете, сегодня хоккеист у нас, а завтра — в «Динамо». Это ровно час, и он добирается. Если с другого города — часа два добираться. Или во время игры, или до игры — это тяжело. А ребятам сейчас очень выгодно, комфортно.

— Если говорить о партнерстве, «Динамо» и федерация сейчас стараются работать в одной связке. Правильно ли это и насколько выгодно для белорусского хоккея?

— Результат же показал. Вторые сзади. За всю историю это худший результат минского «Динамо». Я думаю, Басков понял, что это партнерство увело команду не в том направлении. Нигде у федерации ни с кем нет партнерства. Федерация должна развивать детский хоккей и чемпионат. А минское «Динамо»… Вот они лезли, толкали тренера, который показал худший результат. Мне кажется, что это все было неправильно.

— То есть федерация должна своей работой заниматься, «Динамо» — своей?

— Конечно. Я присутствовал при разговоре, где глава государства четко поставил задачу Дмитрию Баскову. Четко поставил. Я не буду об этих задачах говорить. Но они не совпадают вразрез с федерацией.

— И самый главный на сегодня вопрос: национальная сборная должна вернуться в элиту. В Казахстане получится у наших ребят?

— Конечно. Даже не сомневайтесь. Там, по сути, нету противников, которым мы можем проиграть. Да, сборная Казахстана очень сильная, там много натурализованных хоккеистов, но два места выходят.

— Андрей Сидоренко — это тот специалист, который способен вывести?

— Андрей Сидоренко назначен, но не согласован с тренерским советом. Если бы его назначили, а тренерский совет его подтвердил — нет. В тренерском совете это не обсуждалось. Его назначил Савилов один, мы не обсуждали. Вот, как есть, говорю. Может быть, его и не утвердили. Больше уверен, если бы на тот момент была вторая кандидатура — Сергей Михайлович Пушков, — все проголосовали бы за Пушкова. В этом даже не сомневайтесь.