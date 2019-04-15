Пасха 2019: что можно и что нельзя класть в пасхальную корзину 1 15.04.2019, 10:17

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Пасха — это один из главных христианских праздников.

Большинство жителей Беларуси с нетерпением ждут этот светлый день. На Пасху традиционно собирают корзину, в которую кладут разнообразную снедь, а затем несут в церковь, где священник освятит продукты.

Однако не всю еду можно нести в церковь для освящения. Сайт informator.ua разобрался, какие продукты должны лежать в пасхальной корзине, а какие туда класть запрещено.

Что можно святить на Пасху

- Пасхальный кулич — это главное, что должно лежать в пасхальной корзине. Он символизирует тело Христа и полноту жизни. Печь куличи нужно в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в предпасхальную субботу утром.

- Крашеные или расписанные яйца. Это также обязательный компонент пасхальной корзины. Крашенки являются непременным атрибутом Пасхи. Согласно церковной традиции, яйца символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

- Сыр, сметана или другие молочные продукты. Это еще один обязательный атрибут пасхальной корзины.

- В корзину также можно положить соль. Это символ достатка и здоровья.

- Хрен также можно положить в корзину для освящения. Это растение символизирует силу духа.

- Из мяса традиционно несут на освящение сало, буженину, колбасы и разные копчености.

Что нельзя святить на Пасху

- Спиртное, в том числе Кагор. По распространенному заблуждению многие жители Украины несут на освящение Кагор. Несмотря на то, что это церковное вино, и применяется, например, в причастии, никакого отношения конкретно к Пасхе оно не имеет.

- Кровяная колбаса. Священнослужители строго запрещают святить именно этот вид мясных продуктов, как и любую другую еду, которая содержит кровь животных.

- Драгоценности, документы, ключи. Класть в пасхальную корзину несъедобные вещи не стоит. Как бы вам не хотелось приумножить богатство, получить повышение на работе или сдать важный экзамен, таким вещам не место в корзине.