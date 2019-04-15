закрыть
15 апреля 2019, понедельник, 11:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Почему ошмянские католики несут через весь город гигантский крест

1
  • 15.04.2019, 10:38
  • 1,073
Фото: Сергей Гапон

Так традиционно проходит в Ошмянах Вербное воскресенье.

Вот уже двадцать четыре года подряд католики встречают страстную неделю Крестным ходом через весь город. Верующие идут к горе, у которой когда-то был старый костел. Каждый год здесь устанавливают по кресту. Это место уже называют Голгофой, пишет «Салідарнасць».

Крест вырезают накануне, его длина не менее 4 метров, а вес — не менее 400 килограммов. Мужчины несут его на плечах, ни разу не опуская во время шествия на землю. Верующие проходят примерно два километра.

Смысл шествия в том, чтобы прожить страдания крестного пути Христа. По дороге делают 14 остановок — именно столько раз останавливался Иисус во время последнего восхождения на Голгофу. Места остановок жители Ошмян готовят сами: выносят столы, покрытые праздничными скатертями, цветы и иконы.

Как это было на этот раз — в сюжете Сергея Гапона.


популярное за неделю

Мнение

Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться Пресс-секретарь БПЦ
Крыж
Крыж Сяргей Ваганаў
Кресты и концерты
Кресты и концерты Ольга Майорова