Почему ошмянские католики несут через весь город гигантский крест 1 15.04.2019, 10:38

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Фото: Сергей Гапон

Так традиционно проходит в Ошмянах Вербное воскресенье.

Вот уже двадцать четыре года подряд католики встречают страстную неделю Крестным ходом через весь город. Верующие идут к горе, у которой когда-то был старый костел. Каждый год здесь устанавливают по кресту. Это место уже называют Голгофой, пишет «Салідарнасць».

Крест вырезают накануне, его длина не менее 4 метров, а вес — не менее 400 килограммов. Мужчины несут его на плечах, ни разу не опуская во время шествия на землю. Верующие проходят примерно два километра.

Смысл шествия в том, чтобы прожить страдания крестного пути Христа. По дороге делают 14 остановок — именно столько раз останавливался Иисус во время последнего восхождения на Голгофу. Места остановок жители Ошмян готовят сами: выносят столы, покрытые праздничными скатертями, цветы и иконы.

Как это было на этот раз — в сюжете Сергея Гапона.