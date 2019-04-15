Борис Хамайда: Единственное, что может спасти тех, кто уничтожал кресты - покаяние 7 15.04.2019, 10:47

Борис Хамайда

Фото: freeregion.info

Те, кто во времена большевиков снимал колокола и рушил церкви, плохо закончили.

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а в субботу, 13 апреля, еще 50.

В обществе это вызвало шок, непонимание и взрыв негодования. Действия властей для витебской «Весны» оценил известный витебский активист, католик Борис Хамайда. Он называет произошедшее в Куропатах, одним словом: дикость.

«Но впереди расплата! Единственное, что может спасти тех, кто уничтожал кресты, это покаяние. Пусть идут в церкви, костелы, мечети, синагоги - и каются, каются, каются... Иначе - тяжелейший конец! Это касается не только тех, кто уничтожал кресты, но и их потомков. Те, кто во времена большевиков снимал колокола и рушил церкви, закончили плохо.

И нам не надо даже пытаться понять такое поведение. Ведь это невозможно. У зла единственная мотивация - делать зло...», - считает Борис Хамайда.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.