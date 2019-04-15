«Купил диван за $700 по курсу, но тот весь потрескался» 5 15.04.2019, 11:00

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Минчанин возмущен качеством изделий белорусского производителя.

Неординарным вопросом задался один из читателей onliner.by. Два с половиной года назад молодой человек купил диван известного белорусского производителя. Однако за столь непродолжительное время эксплуатации экокожа, которой был обшит каркас, пришла в негодность: трещины, дыры, заломы. Можно было бы сетовать на качество, но гарантийный срок предусмотрительно истек. Так что «Торговому дому „Лагуна“» ничего не предъявишь. Но ведь можно договориться по-хорошему?..

— В середине 2015 года приобрел угловой диван «Николетти Голд» из черной экокожи, — рассказывает минчанин. — Цена дивана на тот момент была в районе $700. За время использования на обивке начали появляться трещины. После того как их стало совсем много, решил обратиться в магазин с рекламацией, изначально зная, что «срок годности» истек через 18 месяцев после покупки.

В своей рекламации молодой человек не просил вернуть деньги и не грозил директорату небесными карами за сомнительное качество. Минчанин предложил дипломатичный вариант, попросив на заказ за его же деньги сшить на фабрике чехлы из ткани для всех поврежденных элементов.

— Считаю, что чехлы на подушке поменять и заменить обивку с использованием готовых элементов — это несложная работа, а фабричные строчки и тонкости кройки индивидуальные предприниматели не смогут качественно исполнить, — объясняет свой подход покупатель. — В итоге прислали с фабрики письмо, нарушив сроки рассмотрения обращения, где на 4 листах изложили мне все тонкости юриспруденции нашего законодательства и моего положения, но ответа на суть вопроса так и не дали.

Магазин с себя все вопросы снимает, ссылаясь на фабрику, а на мои звонки по телефону, указанному исполнителем, никто не отвечает. Позже, погуглив, нашел немало плохих отзывов и на производителя, и на его продукцию. И вот возникает резонный вопрос отношения к своим клиентам: почему изначально в магазинах не предупреждают о том, что через 2—2,5 года вы будете вынуждены выбросить свой диван на помойку? А если знаете, что такие проблемы есть и будут, сделайте как все нормальные производители: дайте возможность приобрести запасные элементы на заказ. Это ведь еще один источник заработка фабрики и забота о своих потребителях.

Связаться с представителями «Торгового дома „Лагуна“» действительно непростая задача: по указанным на официальном сайте номерам телефона можно разве что послушать приятную музычку, но никак не услышать заветное «алло» в трубке. Причем это касается всех контактов. Но мы не стали останавливаться и 14 марта написали электронное письмо производителю с просьбой указать номер телефона человека, который отвечает за связи с прессой. На следующий день нам ответили: «Вы не могли бы уточнить, какого рода вопросы, или же, возможно, есть список вопросов? Обычно мы с прессой не общаемся, а за различные направления отвечают различные специалисты, поэтому однозначного ответа нет».

Нам, понятно, букв не жалко, и в ответном письме журналисты описали эту и еще одну ситуацию (два разноплановых письма по работе фабрики пришли почти одновременно). С тех пор от торгового дома ни слуху ни духу, хотя 2 апреля журналисты еще раз связались с производителем и попросили уточнить, когда ждать ответа.