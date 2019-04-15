СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона 15.04.2019, 11:13

Бернар-Анри Леви

Французский философ стал неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем.

Французский философ Бернар-Анри Леви способствовал подготовке визита шоумена Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Европейская правда.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

Автор статьи отмечает, что сейчас философ является неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.