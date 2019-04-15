Как Гераненский замок стал оплотом ВКЛ в борьбе с княжеством Московским 15.04.2019, 11:40

Замок строился литвинами тщательно и со знанием дела.

О местечке Геранены впервые было упомянуто в письменных источниках от 16 века. На тот момент это место было во владении виленского воеводы Монвида. В 33 году 15 века Геранены принадлежали Литовскому князю Сигизмунду Кейстутовичу. Затем Сигизмунд подарил это место Яну Гаштольду, пишет litvin.pl.

Строительство Гераненского замка закончилось после 93 года 15 века, тогда князь Литовского княжества Александр передал его во владения канцлеру Литвы – Войцеху Гаштольду и его семье. Они владели замком вплоть до 42 года 16 века, а уже потом владение перешло к польскому королю Сигизмунду I, а после был передан им Сигизмунду Августу. В 17 веке замком владел потомственный род дворян Пацев.

Остатки кладки стен Гераненского замка ВКЛ

Как фортификационное сооружение Гераненский замок строился литвинами тщательно и со знанием дела. Под замком была искусственная насыпь, что возвышала его над окружающей местностью.

В плане замок квадратный, каждая из сторон по 27 метров, а по углам высокие башни. Техника возведения стен – «полосатая кладка», то есть каменные ряды чередовались с кирпичными. Фундаментом послужили огромные валуны с известью, между которыми выкладывался кирпич. Каменные башни построены по форме цилиндра, диаметр каждой по восемь метров, а толщина стен по два. Стены были облицованы кирпичом.

Возле стены с запада, были расположены дворцовые площади, построенные в 15-м веке. В 1565 году дворцовые постройки возводились из прочного дуба, а уже затем на его месте было возведено каменное здание в два этажа. На обоих этажах было по несколько покоев, так же была главная зала. Окна замка выходили во двор, сам дворец был накрыт острой крышей из черепицы, в центре ее находился флюгер – «аист». На крыше по краям располагались жестяные звезды.

С началом эпохи крепостной и полевой артиллерии фортификация замка изменилась. Инженеры перепроектировали Гераненский замок, чтобы он мог выдержать огонь тяжелых пушек. С этой целью вокруг замка насыпали валы и выкопали глубокие рвы, общей длиной в семьсот метров. Вал напоминал прямоугольник со скругленными краями, высотой – девять метров, а шириной – пятнадцать. Весной, осень, летом обширный ров был до краев наполнен водой.

Над оборонительным валом возвели стену высотой – четыре с половиной метра, а толщиной в один и одна четвертая метра. Это было сделано для того, чтобы вал не сползал и не разрушился.

Рондели включали в себя два яруса. Нижние ярусы были высотой четыре с половиной метра. В ронделях хранились военные припасы и различная амуниция. Верхние ярусы были на уровне самой вершины вала, а выглядели они как каменный бастион с семью гранями. Периметр их стен равнялась двадцати пяти метрам.

На верхние ярусы вели кирпичные лестницы, начинавшиеся у основания подпорной стены. Ширины вала хватало, чтобы разместить там и артиллерийские орудия, и стрелков, и запасы ядер, пуль, смолы, дегтя, который выливали в кипящем виде на атакующих.

Юго-западная башня была предназначена для замковых ворот. К ним вел деревянный мост, который был переброшен через оборонительный ров.

В годы тяжелой для ВКЛ войны Речи Посполитой и Московского царства (1654-67), Гераненский замок оказался разрушенным, однако восстановили его довольно быстро. Уже через три года магнат Пац передал замок в собственность Польско-Литовского государства. Замок оставался пустым в начале 19 века, а затем его начали разрушать, чтобы использовать камни для построек в близлежащих деревнях. В наше время, увы, от замка почти не осталось ни камня.