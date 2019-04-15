Будет ли коллапс экономики из-за строительства БелАЭС? 4 15.04.2019, 11:51

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В случае отказа России от рефинансирования кредита ЗВР Беларуси хватит ненадолго.

Россия пока не меняла условий кредитования строительства Белорусской АЭС.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет «Завтра твоей страны».

— Они (Беларусь – прим. ред.) говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее, — заявил российский чиновник.

Сможет ли наша страна самостоятельно рассчитаться с Россией по кредитам на строительство БелАЭС, если Москва не пойдет на уступки?

— Беларусь давно ни по каким кредитам самостоятельно не рассчитывается, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Большая часть кредитов погашается с помощью рефинансирования.

По словам эксперта, именно поэтому белорусские власти просят продлить сроки выплаты кредита и уменьшения процентов ставки.

— Если Москва пойдет навстречу, белорусам каждый год надо будет меньше отдавать и меньше рефинансировать, — поясняет Вадим Иосуб.

— Что может повлиять на решение российской стороны?

— По очень многим экономическим договоренностям с Беларусью Москва принимает решения исходя из политической целесообразности. Сейчас отношения между странами очень непростые. Они меняются чуть ли не каждый день. Маятник колеблется от братской дружбы до, цитируя главу нашего государства, желания нагнуть. Напомню, что Россия ввела запрет на поставки из Беларуси говядины, яблок и груш.

Поэтому невозможно предсказать: какой ответ даст Кремль на просьбу официального Минска снизить ставку и продлить срок выплат по кредитам на строительство БелАЭС.

— Каковы масштабы внешней закредитованности Беларуси?

— Очень большие. Ежегодно необходимо направлять на погашение долгов и их обслуживание порядка 3,5-4 миллиардов долларов. Более 70% этой суммы приходится рефинансировать. В основном это российские кредиты. Если Москва одновременно откажется реструктуризировать долг по АЭС и рефинансировать другие кредиты, то Беларуси придется туго.

— Где тогда белорусскому правительству придется искать средства, чтобы рассчитаться по долгам?

— Один из вариантов — новый договор с Международным валютным фондом. Понятно, что он будет связан с рядом жестких условий по реформам белорусской экономики. Если Минск не согласится выполнить требования МВФ, денег не получит.

— Насколько тогда будет вероятна угроза дефолта?

— Если не получим ни копейки на рефинансирование, золотовалютных резервов хватит минимум на два года обслуживания государственного долга. С учетом того, что есть какие-то другие валютные поступления, можно протянуть года три-четыре. За это время может многое измениться. Иными словами, даже в случае отказа России реструктурировать долги, мгновенного коллапса белорусской экономики не будет. Но будут снижаться доходы, социальная поддержка населения, в целом ухудшится наша жизнь.