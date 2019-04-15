Леонид Горовой: Нужно показать свое единство – как в Куропатах, так и по всей Беларуси 1 15.04.2019, 12:12

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Фото: svaboda.org

«Крыжалом» характеризует власть как дикарей, живущих за пределами христианских ценностей.

Городокский краевед и активист БСДП (Грамада) Леонид Горовой считает, что против насильственных действий власти в Куропатах белорусы должны солидаризироваться, сообщает «Витебская весна»:

«События в Куропатах свидетельствуют: наше общество остается в советском прошлом. Над Беларусью по-прежнему властвует мифология «красного человека». Жители страны и ее руководства молятся идеям, от которых цивилизованный мир давно отказался.

«Крыжалом» в Куропатах характеризует власть и ее исполнителей как дикарей, живущих за пределами христианских ценностей. Дай же Боже им ума, чтобы поняли, что делают, чтобы покаялись и вернули кресты на место.

Считаю, что уродливым действиям постсоветского авторитаризма народ должен противопоставить жизнь в правде. Мы должны добиться, чтобы Куропаты и подобные им места оставались национальными символами. Нам следует солидаризироваться против насильственных действий властей. Необходимо демонстрировать свою единство посредством акций ненасильственного сопротивления - как в Куропатах, так и по всей Беларуси».

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.