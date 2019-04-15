Новый президент Украины имеет законное право распустить Верховную Раду 27 мая 6 15.04.2019, 12:31

1,697

Вероятность досрочных выборов парламента в Украине оценивается как 50 на 50.

Новый президент Украины имеет право распустить Верховную Раду 27 мая, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 15 апреля, замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко, заместитель руководителя избирательного штаба баллотирующегося на второй срок действующего главы государства Петра Порошенко Сергей Березенко. Об этом пишет «Гордон».

На вопрос, какова вероятность внеочередных парламентских выборов в Украине в случае избрания нового президента, Березенко ответил: "Я осознаю, что такая перспектива возможна, и правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50".

"Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов, – да, есть. Как будут развиваться события, это зависит как минимум от новоизбранного президента, от Верховной Рады и от многих других факторов", – продолжил Березенко.

Журналист отметил, что согласно Конституции Украины, президент не имеет права распускать Верховную Раду в течение последних шести месяцев срока полномочий парламента.

Березенко сказал, что эти полгода заканчиваются, согласно юридическому анализу, 27 мая.

"То есть 27 мая новый президент может распустить Раду?" – переспросил журналист. "Имеет законное право" – ответил замглавы БПП.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Выборы в Верховную Раду намечены на 27 октября 2019 года.