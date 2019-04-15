СМИ: Трамп может объявить об усилении военного присутствия в Польше 1 15.04.2019, 12:59

1,125

Фото: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают обороты.

Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу 1 сентября и объявить об усилении американского военного присутствия в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают обороты. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп может пригласить Анджея Дуду в Белый дом в середине июня, чтобы обсудить расхождения по поводу расширения американских баз в Польше", - говорится в сообщении. Изначально планировалось, что президент Польши посетит США в этот период, но визит будет иметь сугубо экономический характер.

Если оба лидера достигнут предварительной договоренности, препятствие для объявления Трампом в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны американской военной инициативы исчезнет, отмечает газета.

В канцелярии президента Польши сдержанно комментируют информацию о возможном визите Трампа.

"Можем подтвердить, что приглашение президента Трампа на 1 сентября остается актуальным", - сказал глава канцелярии Кшиштоф Щерский.

По поводу расширения американского военного присутствия в Польше Rzeczpospolita отмечает, что речь может идти о формате дивизии. Кроме этого, Трамп мог бы объявить в Варшаве о важных проектах в области энергетики.