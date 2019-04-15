В Слуцком района случился уличный «блэкаут» 4 15.04.2019, 13:28

2,276

Иллюстрационное фото

Власти решили, что на жителях деревень можно экономить?

Недавно заменили освещение на светодиодное в городе, в деревнях Лучники и Варковичи Слуцкого района. В Серягах, Павловке и в остальных деревнях тоже был свет на улицах. А теперь главное — уже неделю нет света на улице, пишет сайт kurjer.info.

Поэтому логический вопрос: куда он пропал? Перегорели все лампы? Или просто необходимость в светлых улицах в деревне отпала? Или кто-то пожаловался, что слишком яркие фонари на улицах? Или это экономия денег для посевной?

Если это экономия, тогда давайте сэкономим и на городском освещении (быстрее и большую сумму сэкономим). Или экономить можно только на колхозниках, потому что они никуда не будут обращаться, а тихо и смиренно будут терпеть и ждать, когда им вернут свет на улицах?

Жители деревень — такие же люди и хотят жить в цивилизации. Ещё надо иметь в виду, что до каникул не скоро. По факту выходит, что на селе с приходом темноты наступает комендантский час. Неужели это норма и всех это устраивает?

Хотелось бы узнать официальную версию у чиновников, а не теряться в догадках. В том случае, если всё-таки это экономия, то пусть будут озвучены цифры: сколько средств не хватает для посевной и сколько получается сэкономить. А также есть ли смысл отключать освещение в деревнях, в которых установлены светодиоды (например, Лучники и Варковичи).