Друг Путина потерял власть 2 15.04.2019, 13:27

4,192

Что творится в Судане?

В Судане произошел военный переворот. После затяжного политического и экономического кризиса в стране, армия сместила скандального 75-летнего президента Омара Аль-Башира с поста главы государства. Помимо региональных проблем, в огромном африканском государстве заинтересованы и глобальные игроки, прежде всего Россия.

Что стоит за военным переворотом и может ли разразится масштабная война в Африке — разбирался OBOZREVATEL.

В Африке — бунт

Судан — одна из крупнейших стран не только африканского континента, но всего мира (15-е место). Тем не менее, как и многие соседи по региону, Судан уже 30 лет находится во власти военного диктатора Омара Аль-Башира, еще в 2008 году обвиненного в этнических чистках Международным судом в Гааге.

Международная изоляция не мешала Баширу править страной, лишь усугубляя и не без того довольно проблемную ситуацию в регионе. По открытым данным ООН за 2018 год, Судан находится на 167 месте по уровню человеческого развития. Не утихают и территориальные конфликты, а также локальные этнические чистки. Конфликт вокруг непризнанного Южного Судана — тому яркое подтверждение.

Отправной точкой конфликта стал декабрь 2018 года. 19 декабря в некоторых городах страны начались протесты. Основная причина — экономические проблемы в стране. Инфляция достигла 70%. Большинству населения попросту нечего есть.

Протесты распространились и на столицу Хартуме. С декабря по апрель 2019 года в стране продолжались демонстрации и столкновения с полицией.

СМИ даже сообщали, что отдельные районы контролируют бойцы российского ЧВК "Вагнер". Были замечены одетые в камуфляж белые мужчины, которые наблюдают за антиправительственными протестами в Хартуме. Все дело в том, что в Центральноафриканской Республике, соседней с Суданом стране, размещены сотни сотрудников группы "Вагнер", и в прошлом году они помогали в обучении военных.

Как считают отдельные эксперты, правительство ЦАР продает права на добычу золота и алмазов за небольшую долю от их стоимости, чтобы нанимать инструкторов и покупать оружие у Москвы.

Развязка протестов наступила уже в апреле. Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. Аль-Башир подал в отставку и взят под домашний арест. В Хартуме прошло экстренное заседание главного командования армии Судана.

На улицах столицы усилили меры безопасности и разместили дополнительные подразделения армии. Замечена передислокация бронетехники к президентскому дворцу. Суданские радиостанции и телеканалы прекратили привычное вещание и транслируют военные марши.

Армия Судана уже объявила об отстранении президента Омара Аль-Башира от власти и приостановлении конституции, а также о роспуске действующих органов власти, включая парламент.

Служба национальной безопасности и разведки Судана сообщила, что все политические заключенные освобождены из тюрем. Временным руководителем страны стал Авад ибн Ауф, а де-факто управление перешло в руки военных.

На смену власти отреагировали в Гааге. Международный уголовный суд потребовал выдать им уже бывшего президента Омара Аль-Башира. Пока ответа от другой стороны не последовало.

Россия теряет позиции — возможна ли война?

Судан — до недавнего времени один из немногих союзников России в регионе. Омар Аль-Башир за президентства Владимира Путина успел дважды побывать в Москве с официальными визитами.

Несмотря на международные санкции, в Кремле всячески высказывали поддержку лидеру страны. Как ранее писала Times, взамен Башир согласился помочь Путину в реализации его амбиций, нацеленных на расширение влияния в Африке. Речь идет как о военном усилении, так и поиске новых возможностей для крупных российских нефтяных компаний. К слову, укреплял свои взаимоотношения Башир и с Китаем.

Именно поэтому в Москве остались недовольны происходящим. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже сравнил переворот в Судане с событиями в Украине в 2014 году, когда произошла Революция Достоинства. Он также описал, какие "колоссальные риски" возможны в Судане, прировняв вооруженный переворот к Евромайдану.

"Потому что в этот момент перестает действовать нарушенная таким образом конституция. Со всеми вытекающими из этого последствиями, включая верховенство конституционного принципа территориальной целостности страны. Когда населяющие страну этносы, не поддерживающие переворот, получают законное право на самоопределение. Я сейчас не про Судан. Я про Украину и Крым в 2014 году", — заявил российский сенатор.

По мнению международника Ильи Кусы, вертикаль "одного из последних дряхлеющих львов 20 века Башира рухнула под натиском времени, социально-экономического кризиса и борьбы элит за место в спасательных шлюпках тонущего корабля".

"Система Аль-Башира просто перестала быть актуальной для современного общественно-политического строя и мировых трендов. Экономические санкции США подорвали экономику государства, время породило коррозию, приведшую к трещинам, самоконсервация режима эти трещины углубила, а демография, климат и миграция добили страну окончательно", — считает Куса.

Также конфликт в Судане можно рассматривать и с точки зрения глобальной конкуренции США, Китая и России. Не секрет, что Россия выстраивает экономические отношения с африканскими странам с целью выйти на новые точки добычи нефти и других ископаемых. ЦАР, Судан, Зимбабве — тому яркое подтверждение.

"Россия тут немногое потеряла, к власти пришёл заместитель Башира. Но и не выиграла ничего особенного, это больше победа Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов и США с Израилем. Один из организаторов переворота, начальник спецслужб Салах Гош имеет тесные и многолетние связи с ЦРУ", — пояснил OBOZREVATEL Куса.

Руководитель "Центра исследования Африки" Александр Мишин считает, что в Судане Россия, несмотря на поддержку бывшего президента, пока является игроком второго эшелона. Поэтому прогнозировать военные столкновения пока не стоит.

"Там больше влияют КСА, Катар, Турция и ОАЭ. Ставка Москвы в поддержку аль-Башира не сработала. Что будут делать сейчас — налаживать мосты. Ауфа россияне знают очень хорошо", — уверен Мишин.

Оценивая ситуацию в стране, важно понимать, что за последние годы действующий президент стал "токсичным". С ним редко встречались лидеры регионов. Мировые главы государств попросту игнорировали, из-за уголовного дела Гааги, а также прямых обвинениях в массовых убийствах. Тем более сам Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота.

Все зависит от реальных потерь российского режима вследствие потери власти в Хартуме. Не исключено, что по аналогии с Венесуэлой, Москва не пойдет на открытый вооруженный конфликт, а попросту постарается с помощью ЧВК "Вагнер" защитить свои месторождения.