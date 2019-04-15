Как белоруска, отработав в мебельной фирме 20 лет, уволилась и переехала в деревню 5 15.04.2019, 13:55

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Ирина Прусевич открыла интернет-магазин конного снаряжения.

«Существует конная мода, но тех, кто покупает это красивое и модное, в нашей стране – единицы». Жительница Барановичей Ирина Прусевич, которая 20 лет проработала на мебельном производстве, рассказала intex-press.by о том, почему переехала в деревню, завела лошадей и открыла интернет-магазин по продаже конного снаряжения:

Об увлечении лошадьми

По образованию я – юрист, но считаю себя скорее управленцем, так как окончила Академию управления и почти 20 лет проработала на мебельном производстве в должности, не связанной с юриспруденцией.

Раньше я была такой гламурной дамой: носила шпильки, регулярно ходила на маникюр и читала глянцевые журналы. Из них-то я и узнала о моде на верховую езду. И на свой 30-й день рождения сделала себе подарок: поехала в ближайшую конюшню.

Тогда я даже не подозревала, что лошади – это самый сильный и самый страшный в мире наркотик, который быстро вызывает привыкание и очень дорого обходится. Годик я поездила по конюшням, а потом купила дом в деревне и свою первую лошадь.

О первых шагах в бизнесе

Когда у меня появилась лошадь, я столкнулась с тем, что ассортимент специализированных товаров для этих животных в Беларуси очень скудный. Я стала заказывать их на зарубежных сайтах и со временем поняла, что на этом можно заработать.

Без отрыва от основной работы открыла ИП, стала заказывать товары, потом продавала их на «лошадиных» форумах. Много не зарабатывала, но дополнительные 50 евро в месяц появились.

Однако вскоре я забеременела и мне пришлось приостановить ИП, чтобы не потерять половину пособия.

Спустя два года возобновила ИП и перешла к новому для себя формату интернет-магазина.

Начинать было очень сложно. В целях экономии старалась по максимуму все делать сама, в том числе и сайт. Чтобы наполнить магазин, нужны были большие деньги, которых у меня на тот момент не было.

Выручила сестра, которая согласилась одолжить мне недостающие средства без процентов. Она до сих пор меня выручает в сложных ситуациях, за что я ей безмерно благодарна. На открытие бизнеса ушло до 10 тысяч долларов.

О товарах и клиентах

Рынок Беларуси очень маленький. Поэтому приходится работать по всей стране (заказы отправляю по почте). Зато конкурентов у меня почти нет.

Ассортимент сайта сравнительно небольшой – около 1000 наименований. Я не люблю, чтобы товар залеживался, поэтому вожу небольшими партиями – по 2–3 штуки нескольких наименований.

Может, это и неоправданно в плане затраченных усилий, но больше просто не продается.

Мои клиенты – в основном ученики конно-спортивных школ или их родители. А также люди, связанные с лошадьми. Наверное, небедные, потому что конный спорт – это недешевое удовольствие.

Есть свои торговые марки и бренды, существует конная мода с каталогами и новыми коллекциями. Но тех, кто покупает это красивое и модное, в нашей стране – единицы. Потому что безумно дорого.

Кожаные сапожки для верховой езды, например, за границей стоят от 200 евро за пару. Такие товары я везу исключительно под заказ, а на сайте продаю то, что берут.

Самый дорогой заказ не превышал по стоимости 100 евро.

О проблемах

На предприятии каждый человек отвечает за определенный участок работы. Мне приходится быть и таможенным декларантом, и бухгалтером, и юристом. Плюс оформление и отправка заказов, консультирование покупателей, ведение социальных сетей. Это адский труд. И сейчас, наверное, для меня наступило самое тяжелое время: я доросла до того уровня, когда работы для одного человека уже много, но платить наемному работнику я пока не могу.

Проблем в бизнесе немало. Особенно если ты работаешь с экспортом. Одна сертификация чего стоит. Если на товары для лошадей сертификаты не требуют, то почти всю экипировку для всадников нужно сертифицировать. Делать это самой нерентабельно: лабораторное испытание одной единицы товара стоит больше, чем вся партия. Поэтому я покупала товары либо уже с сертификатами, либо те, на которые сертификаты не требуются.

На таможне тоже возникают вопросы, и товар подвисает, пока не соберешь доказательства, что его можно пропускать. А недавно мой поставщик без объяснения причин заявил, что не будет больше отгружать в страны Таможенного союза.

Не знаю, что теперь буду делать, ведь в моем бизнесе найти другого поставщика не так просто. Многие знакомые конники «советуют», мол, езжай в Литву, покупай и продавай из-под полы. Это не мой метод. Я сплю спокойно, пока работаю честно.

Еще одна проблема – безналичные расчеты. Нас обязывают, чтобы у покупателей была возможность рассчитаться за товар на сайте карточкой. Но за это с меня снимают 3% от оборота, не от прибыли даже. Это огромные деньги.

О планах

Иногда у меня возникают мысли вернуться на наемную работу, к стабильному доходу. Но работа на себя дает определенную свободу. Например, если сегодня я плохо себя чувствую, я могу отложить дела. К тому же мне на самом деле все это интересно.

Сейчас я подумываю о том, чтобы открыть магазин в Минске. Потому что я теряю определенный процент покупателей из-за отсутствия стационарной торговой точки.

Мне нравится вариант небольшого магазинчика при конюшне. Думаю, и по деньгам это недорого. Но мне не нравится жить в городе, а дом под Минском я себе позволить не могу.

К тому же, если перевозить своих четырех лошадей и ставить их куда-то на постой, это обойдется «в копеечку»: за лошадь – от $250 в месяц.

Поэтому пока почву для переезда я готовлю, но не уверена, что ею воспользуюсь.