Виктор Лукашенко cтал исполняющим обязанности первого вице-президента НОК 20 15.04.2019, 14:23

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Виктор Лукашенко

Cын диктатора заменит на этом посту Андрея Асташевича.

Виктор Лукашенко назначен исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Как сообщает телеканал «Беларусь 1», решение единогласно было принято на заседании исполкома НОК, пишет tut.by.

Помощник диктатора по национальной безопасности Виктор Лукашенко заменит на этом посту Андрея Асташевича и будет курировать вопросы международного сотрудничества и подготовки к крупным спортивным форумам, в том числе II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа — США, который пройдет в сентябре текущего года.

Ранее, напомним, появилась информация, что к Андрею Асташевичу возникли вопросы и со стороны правоохранительных органов.

«На прошлой неделе были вопросы. Но сейчас он вроде бы не задержан. Находится дома. Говорят, избрана более гуманная мера пресечения», — рассказали два информированных источника. Им неизвестна суть вопросов. Получить комментарий в пресс-службе КГБ не удалось.