закрыть
15 апреля 2019, понедельник, 15:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

До зрелищ ли человеку, выживающему на $175?

4
  • 15.04.2019, 14:36
  • 1,640

Почему слова о «всенародной поддержке» Европейских игр звучат цинично.

— К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека, — цитириует пресс-служба главы государства его заявление, сделанное на заседании Исполкома НОК, пишет «Салiдарнасць».

Речь также шла о готовности инфраструктуры к проведению игр, а также о том, что «поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена».

Раз уж с высокой трибуны предстоящие игры объявлены «важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси», позволим себе добавить несколько штрихов.

Для начала отметим, что пристальное внимание мирового сообщества власти страны уже привлекли. И это никак не связано со спортом. О сносе крестов в Куропатах написали мировые СМИ. Наступление на урочище продолжается.

Впишем сюда же обыск в офисе телеканала «Белсат» и аресты активистов, защищающих Куропаты.

Слова о безопасных условиях для жизни разбиваются об очередную сводку новостей из Бреста, где милиция задерживает десятки протестующих против строительства аккумуляторного завода, а у наиболее активных нашли боеприпасы в авто.

Вспомним также, как городские власти элегантно решили вопрос заселения гостей Игр: для этих целей около четырех тысяч студентов покидают общежития Студенческой деревни.

И о всенародной поддержке. Можно не сомневаться в том, что трибуны спортивных площадок будут заполнены. Эта технология давно отработана на хоккейных турнирах и лыжных забегах. Вот только до игр ли сейчас белорусам, многие из которых выживают на зарплату в 350 рублей?


популярное за неделю

Мнение

Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться Пресс-секретарь БПЦ
Крыж
Крыж Сяргей Ваганаў
Кресты и концерты
Кресты и концерты Ольга Майорова