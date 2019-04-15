До зрелищ ли человеку, выживающему на $175? 4 15.04.2019, 14:36

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Почему слова о «всенародной поддержке» Европейских игр звучат цинично.

— К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека, — цитириует пресс-служба главы государства его заявление, сделанное на заседании Исполкома НОК, пишет «Салiдарнасць».

Речь также шла о готовности инфраструктуры к проведению игр, а также о том, что «поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена».

Раз уж с высокой трибуны предстоящие игры объявлены «важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси», позволим себе добавить несколько штрихов.

Для начала отметим, что пристальное внимание мирового сообщества власти страны уже привлекли. И это никак не связано со спортом. О сносе крестов в Куропатах написали мировые СМИ. Наступление на урочище продолжается.

Впишем сюда же обыск в офисе телеканала «Белсат» и аресты активистов, защищающих Куропаты.

Слова о безопасных условиях для жизни разбиваются об очередную сводку новостей из Бреста, где милиция задерживает десятки протестующих против строительства аккумуляторного завода, а у наиболее активных нашли боеприпасы в авто.

Вспомним также, как городские власти элегантно решили вопрос заселения гостей Игр: для этих целей около четырех тысяч студентов покидают общежития Студенческой деревни.

И о всенародной поддержке. Можно не сомневаться в том, что трибуны спортивных площадок будут заполнены. Эта технология давно отработана на хоккейных турнирах и лыжных забегах. Вот только до игр ли сейчас белорусам, многие из которых выживают на зарплату в 350 рублей?