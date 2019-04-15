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Уле Эйнар Бьорндален: Мне нравится белорусская кухня

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  • 15.04.2019, 14:38
Уле-Эйнар Бьорндален

Известный биатлонист рассказал о похожих блюдах в норвежской и белорусской кухнях.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что ему нравится в белорусской кухне, пишет «Трибуна».

– Еда в Беларуси мне очень нравится. Похожа на ту, что была раньше в Норвегии. Это картофельная страна. Норвегия тоже была такой. Я помню времена в Норвегии, когда страна была очень бедной. Не надо забывать, что нефть в Норвегии обнаружили лишь 25 лет назад. До этого мы были очень бедны. Я же из семьи фермера. Я знаю, как важна каждая картофелина на столе. Мне очень нравится традиционная белорусская кухня.

- Дарья готовит вам борщ?

– Да, она готовит, но я небольшой поклонник борща.

- Какое ваше любимое блюдо местной кухни?

– Много всего. Не могу выделить одно. Может драники. У них вкусное мясо. Но не рыба. Мне не нравится белорусская рыба. В северных странах она гораздо лучше, а мясо да, просто фантастическое, – сказал Бьорндален для YouTube-канала COMMANDOS.


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