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«Обратите внимание, кресты в Куропатах не просто сносили - на них набрасывали петли»

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  • 15.04.2019, 14:47
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Фото: svaboda.org

Белорусские власти решили бороться с Богом.

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а в субботу, 13 апреля, еще 50.

В обществе это вызвало шок, непонимание и взрыв негодования. Действия властей для витебской «Весны» оценил витебский активист Христофор Желяпов:

«На мой взгляд, 4 апреля христопродавцы в Куропатах в очередной раз распяли Христа. Обратите внимание, кресты не просто сносили - на них набрасывали петли, словно вешали. Они думали, что своими действиями боролись с оппозицией или с теми, кто создавал этот мемориал. Нет - они боролись с Богом! Поэтому действия властей не надо расценивать как неразумные: это богохульство и предательство Христа. И отвечать они будут не перед нами - перед Богом.

В Куропатах не просто кресты - под теми крестами лежат в том числе и христианские священники, и православные верующие, которых советская власть лишила жизни.

Скоро Радуница. Я считаю, что и православные, и католики обязаны в этот день придти в Куропаты, покаяться за содеянное кощунство и почтить память безвинно убиенных...

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.


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