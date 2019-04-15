В Судане назначили нового главу Генштаба после свержения диктатора 15.04.2019, 15:18

ФОТО: AFP

Военные сбросили суданского правителя на прошлой неделе.

Военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра главой генерального штаба армии африканской страны после того, как там произошел военный переворот, сообщили в понедельник западные медиа со ссылкой на заявление совета. Об этом пишет «Зеркало недели».

Отмечается, что заместителем Бабакра стал генерал-полковник Мухаммед Отман аль-Хусейн.

11 апреля в Судане военные отстранили от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. Затем военные сформировали Временный военный совет, который возглавил Авад ибн Ауф.

Омар аль-Башир правил Суданом в течение 30 лет. К власти он пришел также в результате военного переворота; за время правления аль-Башира Судан превратился в коррумированную нищую страну с разоренной экономикой, несмотря на то, что обладает крупными запасами нефти. Режим аль-Башира был очень дружен с Кремлем, который может оказаться в проигрыше в результате военного переворота – не так давно Хартум предлагал Москве место под военную базу на побережье Красного моря.