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В Минске на нескольких улицах перестанут отключать горячую воду летом

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  • 15.04.2019, 15:23

В целом же в Минске начнут отключать горячую воду с 13 мая.

На нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом, пишет tut.by.

К плановой замене теплосетей приступили в Советском районе в границах улиц Платонова — Краснозвездная — Золотая Горка — Гикало. В июне реконструкцию вести не будут, потом возобновят и завершат к началу отопительного сезона, сообщили в администрации Советского района.

Неудобства, которые придется пережить жителям квартала, компенсируются хорошей новостью.

— Минские тепловые сети проинформировали: после реконструкции жилые дома на этой территории больше не будут отключать летом от горячего водоснабжения, — рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

В целом же в Минске начнут отключать горячую воду с 13 мая. С 18 июня по 4 июля в профилактических работах будет перерыв. Он нужен, чтобы «не оставлять без горячей воды спортсменов и болельщиков» II Европейских игр. Последний этап отключений пройдет в сентябре.


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