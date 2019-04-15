Россия прекращает сотрудничество с НАТО 5 15.04.2019, 15:28

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Фото: dontimes.com.ua

В России заявляют, что «Североатлантический альянс зашел слишком далеко».

В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Как сообщает liga.net, oб этом пишут Ведомости, цитируя замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко.

Грушко считает, что "Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.

Коммуникация между НАТО и Россией даже в период Холодной войны была лучше, чем сейчас, считает главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан высказал мнение, что НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. Если этого не сделать, то, по мнению политика, российский президент Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории.