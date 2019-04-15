Финны избрали в парламент рекордное число женщин 1 15.04.2019, 15:55

46% состава Эдускунты теперь состоит из женщин.

Финны избрали в парламент рекордное количество женщин-депутатов - 46% состава Эдускунты теперь состоит из женщин (92 из 200 парламентских мест).

Об этом в Twitter сообщила глава Департамента демократического управления и гендерного равенства в БДИПЧ ОБСЕ Тийна Куккама-Бах, передает "Европейская правда".

Левые и зеленые партии теперь имеют большинство женщин-депутатов в своей парламентской группе. "Истинные финны" и "Центр" достигли лишь чуть более 30%. Финляндия одной из первых стран в мире обеспечила возможность избрания женщин в парламент. В парламенте прошлого созыва женщины имели 83 места.

Кроме того, в законодательный орган был избран 31 депутат до 35 лет.

В прошлом году женщины занимали 30% мест в национальных парламентах стран Евросоюза. Эта доля выросла с 2003 года, когда этот показатель составлял лишь 21%.