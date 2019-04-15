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Израильские CМИ: В Сирии погибли белорусские военные

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  • 15.04.2019, 16:14
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По данным издания, военные погибли после удара Израиля по Сирийскому центру научных исследований.

15 апреля израильский военно-аналитический портал Debka со ссылкой на «иностранные разведывательные источники» сообщил о гибели белорусских специалистов в Сирии. Информацию об этом опровергли как в МИД так и в Госкомвоенпроме, пишет tut.by.

По данным издания, 13 апреля Израиль нанес удары по Сирийскому центру научных исследований и разработок в городе Масьяф. В результате погибли и получили ранения иранские и сирийские специалисты, а также военные эксперты из Беларуси и КНДР. По утверждению портала, корейские и белорусские специалисты занимались модернизацией ракет наземного базирования для Сирии и «Хезболлы», производством твердого топлива для ракет и установкой новых систем точной навигации. Debka также утверждает, что большинство белорусских военных специалистов попали в Сирию через государственную компанию «Белвнешпромсервис».

«Категорически опровергаем данную информацию», — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Предприятие «Белвнешпромсервис» входит в структуру Государственного военно-промышленного комитета Беларуси (Госкомвоенпрома).

«Начнем с того, что „Белвнешпромсервис“ — спецэкспортер военной техники и ракетными технологиями не занимается. Также смею вас уверить, что представителей „Белвнешпромсервиса“ в Сирии нет», — подчеркнул официальный представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.

И в МИД, и в Госкомвоенпроме назвали публикацию израильского портала фальсификацией.


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