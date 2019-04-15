Суд над блогером Петрухиным: прокурор запросил два года «химии» 3 15.04.2019, 19:12

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Известного брестского блогера обвиняют по двум статьям.

Суд Ленинского района Бреста 15 апреля продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении известного блогера Сергея Петрухина, которого обвиняют по ч. 2 ст. 188 ( "Клевета") и ч. 2 ст. 189 ( "Оскорбление") Уголовного кодекса Беларуси. Дело рассматривает судья Александр Семенчук, сообщает правозащитный центр "Весна".

В качестве потерпевших выступили сотрудники Ленинского РОВД Сергей Игнатюк, Дмитрий Якушевич, Игорь Галянтич и Сергей Такун.

Начало судебного заседания было назначено на 15 часов.

Сегодня, как и в прошлые дни, заранее на суд пришло много сотрудников милиции.

Запускали по очереди: СМИ, часть сотрудников милиции, часть общественности, часть милиционеров снова.

Петрухин заявил ходатайство о допросе свидетеля Калиновского, который стал жертвой избиения одним из пострадавших милиционеров.

Адвокат потерпевших против, прокурор также, пострадавшие тоже против. Судья отказал в ходатайстве.

По факту избиения другого свидетеля Каминского восемь раз отказывалась в возбуждении уголовного дела.

После начались судебные споры. Прокурор начал со ссылки на Всеобщую декларацию прав человека и Конституцию. Говорит, что право на защиту чести и достоинства предусмотрено основными документами в области прав человека.

"Виновность Петрухина подтверждается материалами дела, которые были изучены в ходе судебного разбирательства", - зачитывала прокурор подготовленную речь.

Также прокурор утверждает, что эксперт не может прямо ответить на вопрос о том, имели ли место клевета и оскорбление.

"Это люди науки. Своей науки. Это то же самое, что спросить у него, имело ли место убийство. Заключение профессора Лукашанца является лишь частным мнением ученого, которое не может быть положено в основу обвинения" - говорила прокурор.

Прокурор обращает внимание судьи, что деятельность Петрухина имеет публичный характер.

"Ранее судимый не был, но привлекался к административной ответственности. Является ИП. Характеризуется положительно. Прошу признать Петрухина виновным и назначить по ст 188 УК 100 б.в. по ст. 189 УК - ограничение свободы на 2 года с направлением и взыскание ущерба в пользу потерпевших".

По совокупности - ограничение свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф.

В споры вступила адвокат потерпевших, которая начала сразу говорить о Библии и конституции развитых стран, а потом долго обосновывала моральные страдания своих подзащитных. Поддерживает просьбу доверителей.

Адвокат говорит, что пострадавшие не заслуживали формирования такого отношения со стороны общества. Попросила, чтобы суд учел моральный вред: 3000 рублей - Сергею Игнатюку; по 1 500 - остальным троим. А также убрать оскорбительный ролик из интернета.

Говорит адвокат Петрухина:

"Если у прокуратуры были 8 раз сомнения по поводу избиения Каминского, был ли в действиях Игнатюка состав преступления? Так почему у Петрухина эта ситуация не может вызывать сомнения?"

Также адвокат Петрухина указала на путаные показания потерпевших. Игнатюк сразу говорил, что вообще к Каминскому не применялось никакое физическое воздействие. Потом он говорит, что не применялось именно на территории милиции...