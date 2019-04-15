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Названы лучшие марки авто для новичков

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  • 15.04.2019, 16:51
  • 2,450

Параметры этих авто являются важными при недостаточном опыте вождения.

Есть рейтинг автомобилей, которые лучше всего выбирать новичкам. Они отвечают всем необходимым критериям: неприхотливое обслуживание, безопасность человека и приемлемая цена, пишет сайт auto.rambler.ru.

Именно эти параметры являются важными при недостаточном опыте вождения. Ведь в подобной ситуации повредить транспортное средство можно очень быстро.

С учетом требований, которые предъявляются при вождении неопытным человеком, был составлен список лучших моделей.

В него вошли:

Daewoo Matiz. Больше подойдёт для начинающих водителей-женщин. А всё из-за большого количества преимуществ: доступное обслуживание, отличная манёвренность, хороший обзор, расход минимальный, парковочное место найти проще. Недостатки: маленький салон, скрипучесть передней пластиковой панели, неудобная посадка.

Nissan Micra лучшая для женщин. Её достоинства таковы: экономичность, комфорт, привлекательность, небольшие размеры и японская сборка.

Renault Logan имеет непробиваемую и довольно надёжную подвеску, стоит недорого, багажник просторный, клиренс высокий, моторесурс большой.

Kia Rio подойдёт для начинающих водителей любого пола. Отличительными параметрами этого авто являются: проверенные двигатели, красивый интерьер, стиль и современный дизайн. Нет проблем с техническим обслуживанием.

Volkswagen Polo — недорогая и надёжная модель.

А также начинающим водителям можно приобрести Mazda 2, Skoda Fabia, Toyota Yaris.

Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей.


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