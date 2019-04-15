Cветлана Алексиевич: В защиту Куропат должны выходить не сотни, а сотни тысяч человек 11 15.04.2019, 17:03

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Cветлана Алексиевич

Фото: «Радыё Свабода»

Как это было бы в любой стране.

Куропаты - это большое испытание для всех белорусов. Об этом в комментарии «Белсат» заявила белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии в области литературы Светлана Алексиевич, комментируя снос крестов на месте народного мемориала.

Cветлана Алексиевич отметила, что на вечерние молитвы, акции в Куропатах и Минске должны приходить не сотни человек, а «тысячи и сотни тысяч, как это было бы в любой стране».

«Что же такое с нами произошло, что мы неспособны сопротивляться? Я думаю, что это непережитая психология жертвы. Наша жизнь в лагере, которая еще продолжается, была слишком длинной. И каждый чувствует себя жертвой, никто не чувствует себя ответственным за что-то. Никто не задает вопросы ни в школе, ни дома о вине, о грехе, о том, что нужно сделать. И поэтому с нами можно делать все», - отметила Светлана Алексиевич.

По ее мнению, власти действуют исключительно в том пространстве и на том расстоянии, которые ей позволяют люди. И то, что делают власти Беларуси, в том числе «выкорчевывают кресты, которые поставил народ, разрушают народный пантеон», говорит о том, что «мы по-прежнему ведем себя, как в лагере, что это все нас не касается, что это не мы», - подытожила Нобелевская лауреат.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.