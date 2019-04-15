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Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша

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  • 15.04.2019, 17:21

Газопровод Baltic Pipe получит дополнительное финансирование.

Газопровод соединит Польшу, Данию и Норвегию. Соглашение о выделении на этот проект гранта в размере почти 215 миллионов евро подписано в понедельник, 15 апреля, в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича и премьера Польши Матеуша Моравецкого, сообщает пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Немецкая волна".

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии. Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.

В 2018 году газ из России составил почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.

Евросоюз стремится к диверсификации поставок газа на свой рынок, в частности, за счет СПГ, а также за счет новых трубопроводов, таких как EastMed Pipeline, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье с Грецией и Италией. Поскольку система газопроводов в ЕС развита очень неравномерно, Брюссель способствует также прокладке новых труб с целью развития единого рынка голубого топлива ЕС.


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