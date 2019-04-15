Ночью в Солигорске из шахт эвакуировали людей

Ночью в Солигорске из шахт эвакуировали людей1
- 15.04.2019, 19:30
Cлучился пожар на глубине 445 метров.
В ночь на 15 апреля горноспасатели ликвидировали возгорание на руднике в Солигорске. Об этом tut.by рассказали в ОАО «Беларуськалий».
«Примерно в 23.10 во втором рудоуправлении произошло возгорание подземного медицинского пункта и задымление горных выработок главных направлений горизонта [на отметке] минус 445 метров», — рассказали на предприятии.
Работников вывели на поверхность, а горноспасатели приступили к ликвидации аварии. Они потушили пожар, пострадавших нет. Производственный процесс не останавливали, предприятие продолжило работу.
Напомним, ровно неделю назад из другого, 4-го рудоуправления, пришлось эвакуировать больше сотни человек. На глубине примерно 670 метров задымилась камера привода конвейера.