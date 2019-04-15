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Протесты в Судане продолжаются с новыми требованиями

  • 15.04.2019, 17:43
Фото: REUTERS

Организаторы массовых протестов призвали своих сторонников к мобилизации.

Мобилизация объявлена из-за попытки военных разогнать сидячую забастовку возле здания министерства обороны в столице страны Хартум, сообщает "Радио Свобода". Тысячи людей разбили там лагерь с требованием быстрого перехода к гражданскому правительству после того, как на прошлой неделе Омар аль-Башир был свергнут военными с поста президента. По словам очевидцев, военные автомобили окружили район с намерением убрать баррикады, возведённые протестующими.

Накануне организаторы манифестаций представили военным список своих требований, в их числе суд над всеми бывшими видными представителями режима.

В минувшие выходные не менее 13 человек были убиты во время вооруженного нападения на протестующих в провинции Южный Дарфур. По данным Центрального комитета суданских врачей, за прошедшую неделю не менее 35 человек погибли в столкновениях с силами безопасности, которые неоднократно пытались разогнать сидячую забастовку.


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