Süddeutsche Zeitung: Дни премьера РФ Медведева сочтены 2 15.04.2019, 18:04

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Дмитрий Медведев

У российского политика больше нет никакой поддержки.

Премьер-министр России на днях дал интервью «Вконтакте» — российской копии Фейсбука. Социальная сеть вела прямую трансляцию интервью на своем сайте, и это была довольно странная идея, если учесть, что пользователи не могли комментировать. Иначе они, наверное, поинтересовались бы, зачем Дмитрий Медведев вообще сидит в этом неудобном офисном кресле перед камерой, ведь на самые острые вопросы ведущей у него нет ответов. Эти вопросы были косвенно связаны с его слабой позицией в правительстве, пишет Süddeutsche Zeitung (перевод - inosmi.ru).

Речь шла о резонансных арестах последнего времени, потрясших круги могущественных и влиятельных людей России. И ни по одному задержанию Медведев не мог толком ничего сказать: ни по поводу задержания американского инвестора Майкла Калви (он якобы не располагает соответствующей информацией), ни по поводу задержания бывшего губернатора Виктора Ишаева (ему трудно комментировать этот случай), ни по поводу задержания его близкого знакомого Михаила Абызова (он ничего не знает о его бизнес-деятельности).

Особенно наглядно слабость позиций премьера продемонстрировал именно арест Абызова, который до 2018 года входил в его кабинет министров. Похоже, Медведев слишком слаб, чтобы защитить своих сторонников, да и чтобы защититься самому. Очевидно, у него больше нет никакой поддержки — ни среди представителей политической элиты, ни среди избирателей. Согласно социологическим исследованиям, работой правительства недовольны больше половины россиян. По данным опроса «Левада-центра», 53% граждан страны выступают за отставку кабинета министров. Да и доверие со стороны президента Владимира Путина постепенно испаряется. Он мог бы существенно повысить собственный рейтинг, принеся в жертву нелюбимого премьера. Так почему же Медведев, несмотря ни на что, по-прежнему остается главой правительства и тем самым вторым человеком в государстве?

Его отставка стала бы своего рода «серебряной пулей», считает социолог московского Центра Карнеги Константин Гаазе, имея в виду, что это было бы эффективным средством против падения популярности самого президента. И это средство Путин предпочитает приберечь на потом, когда оно может понадобиться ему еще больше, чем сейчас. В конце концов, следующие президентские выборы состоятся лишь через пять лет, и не исключено, что Медведев ему до тех пор еще пригодится. Есть несколько вариантов: либо Путин будет готовить себе преемника на посту главы государства, и тогда пост премьера был бы лучшей позицией для него самого. И Медведева могли бы поменять именно тогда, когда Путин подберет подходящую кандидатуру. Если же Путин решит баллотироваться еще раз, то сначала ему придется внести изменения в Конституцию. Либо он вновь отправит в эту гонку именно Медведева, который уже «придерживал» президентское место для Путина с 2008 по 2012 год.

Тогда они действовали в своеобразном «тандеме» — теперь же Медведев в большей степени ушел в тень, и его трудно назвать партнером Путина. Он политически зависит от президента и не только не может отвечать на те или иные вопросы, но и не имеет никакой собственной «повестки дня». Над премьером посмеиваются как над человеком, которого новый смартфон интересует больше, чем внешняя политика. Медведев не просто «хромая утка», как обычно называют политиков, не имеющих большого влияния, а скорее уже «мертвая утка», считает Гаазе.

Будучи президентом, Медведев говорил, что хочет сделать Россию современнее, а ее граждан свободнее. Многим он тем самым подарил надежду. Но Путин оттеснил его на задний план после первого же президентского срока и свернул его курс реформ. Так что после ухода Медведева с поста главы государства у его сторонников остались лишь разочарование и сомнения в том, что он в свое время говорил серьезно, и что его обещания не были всего лишь трюком властного «тандема». А уж после аннексии Крыма в 2014 году и последовавших за ними санкций у российских политиков и вовсе не осталось никакой прозападной «повестки дня». Если у Медведева и есть хоть какие-то политические цели, то они пребывают в «летаргическом сне». Впрочем, политолог Татьяна Становая считает, что в будущем без Путина Медведев все же мог бы предпринять новую попытку по укреплению либеральных сил в борьбе с консерваторами. На этом пути, по ее словам, есть всего одно препятствие: «доминирование Путина», к которому Медведев испытывает уважение.

У них богатое совместное прошлое: они оба родом из нынешнего Санкт-Петербурга, где вместе работали в городской администрации. Тем не менее, Путин держится за Медведева — не потому, что он ему чем-то обязан, а потому, что ему так проще, чем пристроить своего товарища куда-нибудь еще, считает Становая. Поскольку у Медведева больше нет никакого лобби, на каком-нибудь другом посту у него возникли бы проблемы. «Так что Путин держит его при себе, чтобы лучше контролировать своего бывшего преемника».

Кроме того, Медведев без лишних возражений согласен выполнять очень неблагодарную работу: именно он, а не Путин является человеком, которого люди обвиняют в непопулярных реформах и экономических проблемах. Именно он сообщил согражданам, что тем в будущем придется работать до пенсионного возраста лишних пять лет. Именно из-за пенсионной реформы, по мнению многих экспертов, снизилась популярность не только Медведева, но и самого Путина. Как недавно признался премьер, пенсионная реформа стала «самым трудным решением последних десяти лет».

Теперь «силовики» открыли настоящую охоту на его ближнее окружение. Абызов — уже не первый человек, взятый под арест. В 2018 году аналогичная участь постигла крупного бизнесмена Зиявудина Магомедова, а в 2016-м — медведевского министра экономики Алексея Улюкаева. Бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу не нашлось места в новом кабинете министров. Всех этих людей неудачи постигли по разным причинам, но если бы Медведев имел возможность защитить свой «лагерь», то ситуация, наверное, сложилась бы по-иному. А если все продолжится в том же духе, то и «лагеря» никакого уже не останется.