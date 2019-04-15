Как «таежный союз» уничтожил авторынок в Барановичах 1 15.04.2019, 18:21

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ФОто: abw.by

Барановичская легендарная площадка для продажи машин под космическим названием «Звездный» работает последние дни.

С 30 апреля 2019 года рынок официально прекращает свое существование, и это хороший повод оглянуться и посмотреть, как и где покупали и продавали автомобили в одном из крупнейших белорусских городов, пишет abw.by.

Немного истории

Местные жители наверняка помнят, что авторынок "Звездный" на территории предприятия "Барановичиметаллоптторг" появился лишь в 2005 году.

До этого автомобили и запчасти в Барановичах продавались на территории стадиона "Локомотив". И раз уж мы взялись вспоминать былое, не обойдем вниманием и эту площадку.

Спустя почти 15 лет уже ничто не напоминает о том, что когда-то по выходным здесь шла буйная торговля автомобилями и запчастями.

ФОто: ABW.by

Лишь старожилы автомобильного бизнеса, прогуливаясь по стадиону, с грустью вспоминают, как в 1990-х и первую половину 2000-х в том месте, где сейчас расположился цирк, продавались автомобили.

ФОто: ABW.by

Автомобили стояли и вдоль трибун.

ФОто: ABW.by

На месте теперешней парковки под соснами шла торговля б/у запчастями.

ФОто: ABW.by

Рядом - новые запчасти, шины и аккумуляторы.

Звездное появление

В 2000-х заговорили о том, что город больше не может иметь рынок на стадионе. Да и места хватало не всем. Избавить центр города от авторынка помогло предприятие "Барановичиметаллоптторг", предложив свои свободные площади под торговлю.

ФОто: ABW.by

Так после согласований с властями и подготовки территории в 2005 году город получил новую площадку, а "Барановичиметаллоптторг" - дополнительный доход.

ФОто: ABW.by

Спустя некоторое время на рынке появились фундаменты под павильоны.

ФОто: ABW.by

Не хватало мест

Бывшие перегонщики рассказывают, что в лучшие годы мест на рынке хватало не всем, часть автомобилей продавалась за территорией рынка:

- До 2011 года в абсолютном большинстве машины на рынке были свежепригнанными из Европы. Они хорошо продавались, особенно в преддверии повышения таможенных пошлин летом 2011-го.

ФОто: ABW.by

Но и летом 2013 года, когда наш корреспондент делал репортаж со "Звездного", на рынке было выставлено достаточно много автомобилей.

ФОто: ABW.by

А чтобы выписать счет-справку, приходилось стоять в очереди. Машин на российских "транзитах" тогда было всего две, а рядом с "облитыми" Audi и Volkswagen родом из 1990-х, пускай и в небольшом количестве, но еще встречались экземпляры из Европы, в основном с моторами до полутора литров.

20-30 машин на рынок

Люди "в теме" говорят, что рынок более-менее существовал до 2015 года, но постепенно машин на нем становилось все меньше. Последнее время здесь обычно выставлялось на продажу всего 20-30 автомобилей. Из них найти нового владельца в состоянии были 2-3 машины, а иногда ни одной.

ФОто: ABW.by

О возможном закрытии говорили и раньше

Впервые о возможном закрытии "Звездного" заговорили еще в конце 2013 года, когда из-за убыточности предприятия "Барановичиметаллоптторг" было принято решение о его ликвидации.

ФОто: ABW.by

Однако, несмотря на отрицательный баланс арендодателя торговых площадей, сам рынок оставался прибыльным. Так, администрация рынка в отчетах того времени указывала, что в выходные дни на рынок прибыло 527 автомобилей.

Помимо прибыли от оплаты, взимаемой с продавцов машин, предприятие получало деньги с предпринимателей, которые торговали в павильонах и вдоль их.

ФОто: ABW.by

И таких продавцов запчастей и аксессуаров на "Звездном" в то время было около 50.

ФОто: ABW.by

В итоге рынок в 2013-м не закрыли, он продолжил работать в штатном режиме.

"Последний предприниматель"

В апреле 2019-го на "Звездном" остался работать один предприниматель.

ФОто: ABW.by

"Последний герой" признался, что в 2010 году сам покупал здесь "свежий" Mercedes:

- До 2011 года машин было очень много. Следующее оживление было, когда в России обвалился рубль. А последние года три на рынке тишина.

Мужчина рассказал, что сам он уже пенсионер и пока точно не решил, будет ли продолжать торговать где-либо в другом месте.

Признаемся, что такой торговый апокалипсис выглядит удручающе: рынок площадью 3 гектара, на котором "живая" всего одна точка, а машин и вовсе нет. И это в субботу!

ФОто: ABW.by

По словам местных, в воскресенье иссякнувший поток машин на продажу чуть оживает, на площадку приезжает 20-30 автомобилей, но этого очень мало.

Хотя еще пару лет назад ходили разговоры о том, что барановичский авторынок будет развиваться и благоустраиваться.

- Директор ходил с планом и показывал, как будет выглядеть рынок. Говорил, что все эти конструкции планировалось снести. Хотели сделать рынок лучшим в области, но потом пришел кризис, - вспоминают местные жители.

ФОто: ABW.by

Грандиозным планам не суждено было сбыться.

Арендаторов о том, что рынок будет ликвидирован, предупредили еще осенью прошлого года.

ФОто: ABW.by

ФОто: ABW.by

Поэтому одни продавцы запчастей открыли магазины в городе, другие переехали на другой рынок, а третьи и вовсе свернули бизнес.

Зато в гордом одиночестве "последнего предпринимателя" есть и свои плюсы - за время нашего с ним общения и прогулки по пустому рынку на площадку приехали три человека, и каждый что-то купил.

ФОто: ABW.by

ФОто: ABW.by

Под занавес мы решили заглянуть на тот самый рынок, куда переехала часть торговцев "Звездного".

ФОто: ABW.by

Автозапчастями и аксессуарами на "Алексеевском" торгуют в двух частях рынка.

Как рассказали те, кто переехал сюда со "Звездного", покупатели на рынке есть. Так же, как и свободные места.

Итого

ФОто: ABW.by

Звездный час барановичского авторынка позади. Площадка закрывается, появления новой в планах нет. Представители автомобильного бизнеса не отрицают влияния на ход событий развития интернета, но основную причину, почему так случилось, называют иную: "Авторынок в Барановичах "убил" не интернет, а Таможенный союз. Всегда основной массой были "свежие машины из Европы. Сейчас машин из Европы нет - нет и рынка", - резюмировали они.